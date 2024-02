Orosz László Sándor őrnagy, a 16. Hadkiegészítő és Toborzóiroda vezetője kiemelte, hogy javában zajlik az Embert a vasra! program, amely a Magyar Honvédség bővülését szolgálja, illetve, hogy megfelelő szakembereket képezzenek az új, beérkező haditechnikai eszközökre.

- Nem volt véletlen a helyszínválasztás, hogy a győri Bercsényi-iskola elé hoztuk el a látványos és nem mindennapi programot. Bízom benne, hogy minél több kadét kap kedvet ahhoz, hogy hivatásos vagy szerződéses katonaként kezdje el pályáját - fogalmazott Orosz László Sándor

A toborzóiroda és az intézmény kapcsolata kiváló, igyekeznek minél több közös és élményekben dús, interaktív programot szervezni. Érezhetően sikeresen, ugyanis a toborzóiroda vezetője szerint egyre több az érdeklődő a kadétprogram iránt.

- Aki vonzódik a katonai pálya iránt, az ilyen és hasonló nyílt napokon minden kérdésére választ kaphat - fűzte hozzá az őrnagy. - A katonák saját tapasztalataikról és mindennapjaikról is mesélnek az érdeklődőknek. A toborzás folyamatos, viszont most kiemelt figyelmet fordítunk a PHZ 2000 önjáró lövegre és a tüzérekre. A tervezett bevonulás kezdete február 12. és 13., így aki most kapna hozzá kedvet, még nem késett le a jelentkezésről. Megtanulhatja hogyan is kell irányítani a honvédség legmodernebb tüzéregységét és miként lőhet célba akár 56 kilométer távolságra - fejtette ki az őrnagy.

A hétfői toborzónapon a Gidrán harckocsit egy fegyvertoronnyal is felszerelték, amely nagyfokú védettséget biztosít a katonaság számára. Sorozatgyártását hamarosan Győrben, a Rába gyárban kezdik meg.

A katona nem a háborúért van, hanem hogy a biztonságunkért és a békéért feleljen

- hangsúlyozta Szeles Szabolcs alpolgármester, miután körbejárta a a harckocsikat és szemügyre vette a fegyvereket.

- Büszkék lehetünk arra, hogy Győr a történelem során mindig erős katonai és stratégiai bástyája volt az országnak. Remek az együttműködés az önkormányzat és a sereg között, főként a helyi légvédelmi rakétaezreddel. Mindig is jelentős hadiipar működött a városban, emlékezzünk csak az első világháború előtti időszakban az ágyúgyárra, majd a Rába gyárra, akik egyre jobban kivették részüket a hadiiparból. Az új korszakban pedig ismét átfogó fejlesztést hajtanak végre, amelynek egyik nyertese Győr, a Gidrán gyártásának elnyerésével - fogalmaztott Szeles Szabolcs.