- Kygomában két fontos állomásunk is volt. Ellátogattunk a Vöröskereszt helyi szervezetéhez, ahol a vezetőjük önkéntesen tölti be a posztot. Rajta kívül a másik 151 ember is fizetség nélkül látja el a feladatokat. Becsülendő az az alázat, ahogy ehhez a munkához hozzáállnak - mondta dr. Tóth Zsuzsanna, a Vöröskereszt vármegyei elnöke.

- A novemberi áradás utóhatásai még mindig láthatóak voltak Kygomában, ottjártunkkor is 58 ház még víz alatt volt. Ez a nagy esőzések következménye, s mivel fennáll a veszély, hogy megismétlődik, így nem költözhetnek vissza otthonaikba a családok - erről már a kygomai Vöröskereszt vezetője számolt be a magyar delegációs csapatnak, akitől azt is megtudtuk, hogy a szervezet az érintetteket az élelmezésben, és egészségügyi ellátásukban segíti.