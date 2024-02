2004-ben írtuk: Rekonstrukciós terv - Kulturált munkahelyen a szolgálat is könnyebbé válik

Jól halad a győri laktanya felújítása

A rekonstrukció négy évvel ezelőtti megkezdése óta kulturált környezetben dolgozhatnak és pihenhetnek a győri légvédelmi rakétások. A laktanya-rekonstrukciós terv első lépésben 2006-ig rögzíti a tennivalókat, amelyek mellé a kormány biztosította az anyagi forrást, így 2000-ben elindulhatott a győri laktanya felújítása is. A központi beruházás részeként 2001-ben átadták a laktanya korszerű konyháját, majd a következő évben a vámosszabadi honvédszállót. Ezt követően a két legénységi épület felújítása következett, s a győri, Bartók úti honvédszálló is elkészült. Idén a tantermi épületet és az élelmiszerraktár épületét újítják fel, ahol a Nagyorosziból Győrbe áthelyezett tiszthelyettesek kapnak majd helyet,

A laktanya-rekonstrukciós program elindulása óta jelentősen javultak a győri légvédelmi rakétások munka- és elhelyezési körülményei. A felújított épületek többségében már zuhanyzókat, teakonyhákat is használhatnak a katonák. A közel 30 éve átadott likócsi laktanya épületeinek felújítása során - a központi pénzek felhasználása mellett - jelentős belső átcsoportosítással olyan korszerűsítéseket is végeztek, amelyek minőségi javulást hoztak a szolgálati körülményekben. A Magyar Honvédségen belül 1999-ben indult el a laktanya-rekonstrukciós program. Először, ha fejleszteni nem is, de a normális állapotokat tartani tudtuk. A rá következő évben lett végleges a terv, amelyben rögzítettük, milyen lépéseket lehet tenni a laktanya rendbetételére - mondta el a Kisalföldnek a 12. légvédelmi rakétadandár parancsnoka, Varga László dandártábornok. A rekonstrukciós terv - amely 2010-ig szól - első lépésben 2006-ig rögzíti részletesen a tennivalókat, amelyek mellé anyagi forrást is biztosított a felső vezetés, így 2000-ben elindulhatott a laktanya-rekonstrukció. Az alapos tervezésnek köszönhetően, a központi beruházás részeként három éve átadtuk a laktanya korszerű konyháját, majd a következő évben a vámosszabadi honvédszállót. Ezt követően a két legénységi épület felújítása következett, s tavaly a győri, Bartók úti honvédszálló is elkészült. Idén a tantermi épületet és az élelmiszerraktár parancsnoki épületét újítjuk fel. Sajnos égető probléma, hogy a javítóműhely felújítása csúszik – sorolta a tábornok. A rövid bevezető beszélgetést követő laktanyabejáráson útba ejtettük a kapuügyeleti helyiséget, ahol 24 órás szolgálatot teljesítenek az ügyeletesek. – Az utóbbi három-négy évben jelentősen javultak az elhelyezési körülmények. Korábban nem volt lehetőség zuhanyzásra, most külön tisztálkodhatnak a nők és a férfiak. Emlékszem arra is, amikor olyan hideg volt, hogy a 24 órás szolgálatból húszat téli öltözékben töltöttünk, mert a fűtés hagyott maga után némi kívánnivalót – emlékezett a korábbi évekre az 1992 óta Győrben szolgáló Kocsis József főtörzsőrmester. A következő helyre tartva a saját erőből, valamint a légierő költségvetéséből és némi kijárással szerzett központi forrásokból végrehajtott felújításokat sorolta a tábornok. – Megújult az összes szolgálati hely, az ügyeletes tiszti helyiségtől az őrszolgálatokon át a műszaki ellenőrző állomásig – folytatta Varga László –, de sorolhatnám még. Amire büszke vagyok, hogy a központilag felújított épületekben új bútorokat, audiovizuális eszközöket helyeztünk el, számítógépes nyelvi labort és oktatótermet alakítottunk ki, a legénységi épületekben pedig teakonyhákat, mosó- és szárítóhelyiségeket. Ezek mind az állomány hangulatát, munkavégzésének minőségét javítják. Az egyik legénységi épületben az 1993 óta szolgáló Hauke Péter főtörzsőrmestert sikerül szóra bírni. Neki igazán van összehasonlítási alapja, mivel itt töltötte sorkatonai szolgálatát, majd továbbszolgálóként, most hivatásosként szolgál. – Összehasonlíthatatlan a helyzet. Ugyanezen a szinten voltam sorkatona, s a három századnak volt egy zuhanyzója. A tizenkét fős körleteket a négyszemélyesek váltották fel. Azóta kicserélték az ablakokat, nem „visz ki” bennünket a huzat. Akkoriban ugyan volt fűtés, de a negyediken nem lehetett érezni – sorolta a főtörzs. – Ha a jelenleg tervezett beruházások befejeződnek és év végén nekiállhatunk a javítóműhely felújításának, elmondhatom, hogy a laktanya a huszadik-huszonegyedik század színvonalán lesz. Akkor megyünk a föld alá, azaz a csatorna-, a víz- és az elektromos vezetékek cseréje következik – beszélt a további felújítási tervekről Varga László dandártábornok.

1994- ben írtuk - Rendőrségi vizsgálat és belső revízió Botrány a Dunabanknál?

A Dunabank Rt. győri fiókjának felelőtlen, több esetben gyanúsnak minősített hitelkihelyezéseiről kezdett cikkeket közölni a magyar sajtó. Az írásokban több súlyos, ám egyelőre bizonyítatlan váddal illetik a pénzintézet két vezetőjét, Horváth Tibort,az rt. vezérigazgatóját és Pilli Gyula vezérigazgató-helyettest, akik egyébként ma is győri lakosok. Horváth Tibor a médiák érdeklődésére kifejtette, hogy a Dunabank vezetői ellen nincs folyamatban eljárás, a vizsgálat ismeretlen személy ellen folyik. Az országban 200 milliárd forinttal tartoznak a bankoknak, ebből 2 milliárd érinti a Dunabankot, ennyi is került be a konszolidációs alapba. A vezérigazgató feltételezése szerint a vádaskodás mögött Leutner Csaba, a fiók legutóbbi vezetője áll, akit a közelmúltban három hónap próbaidő lejárta után alkalmatlansága miatt menesztett. Az illetőt korábban - pályázat útján - maga a vezérigazgató választotta ki hat jelentkező közül. - Tudomásunk volt a felelőtlen hitelkihelyezésekről, belső vizsgálatot is indítottunk már az ügyben. A kellemetlen az, hogy a feljelentő személyes jellegű csokrot állít most össze ezekből az ügyekből - mondta el lapunknak Horváth Tibor vezérigazgató. - Mikor rendelte el a belsővizsgálatokat? - A Leutner Csaba előtti fiókvezető távozásakor, 1993 augusztusában célvizsgálatot, októberben pedig tételes vizsgálatot rendeltem el, amely a héten fejeződik be. A revíziós vizsgálat célja, hogy megállapítsuk: volt-e tudatos, szándékos mulasztás a hitelek kihelyezésénél. Ha ilyet tapasztalunk, azt azonnal jelezzük a rendőrségnek, a vizsgálatot végzők azonban egyelőre nem találtak erre utaló nyomot. Nem szabályszerű hitelkihelyezések miatt régebben több esetben feljelentést tettünk már a rendőrségen, a nyomozást azonban eddig minden esetben megszüntették. A vezérigazgató egyelőre még nem döntötte el, hogy sajtóperrel kíván-e reagálni az őt és munkatársát ért vádakra. Jelenleg a jogi lehetőségeket fontolgatja, mint mondta, az ügy egyelőre nem sürgős.

1974-ben írtuk: - Az ítélet 7 év

Papatyi László, 24 éves, Pannonhalma, Váralja 72. szám alatti lakos italozó, züllött életmódot folytatott. Állandó vendége volt a község italboltjainak. Tavaly október 6-án este fél 10 óráig ivott. Amikor hazafele tartott, hirtelen elhatározással átugrott egy 73 éves, egyedülálló özvegyasszony házának kerítésén, majd az ajtón kopogtatott. Az asszony csak azért nyitott ajtót, mert azt hitte, hogy az unokájának férje érkezik. Amikor Papatyi az előszobába ért, azonnal leütötte a lakás villanyáram-ellátásának fő biztositékait. nehogy felismerjék. Dulakodni kezdett az idős nővel. 29 000 forintot követelt tőle. Közben a belső szobába vonszolta. Az asszony hiába magyarázta, hogy neki nincs annyi pénze. Ezután az emberi mivoltából kivetkőzött fiatalember súlyosan bántalmazta, majd megerőszakolta. Végül a lakásban fém-tízforintosokban talált 330 forintot magával vitte. A rendőrség másnap elfogta. A Győri Járásbíróság dr. Bakó József tanácsa zárt tárgyaláson Papatyi Lászlót egyrendbeli erőszakos nemi közösülés bűntettéért, egyrendbeli rablás bűntettéért és egyrendbeli súlyos testi sértés bűntettéért 7 évi szigorított börtönre ítélte. A közügyek gyakorlásától 5 évre tiltotta el, azonkívül kényszerelvonó kezelésre kötelezte. Az ügyész megnyugodott az ítéletben. A vádlott és védője enyhítésért fellebbezett.