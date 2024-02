Az ingatlan.com szerint a bérleti díjak emelkedése elsősorban a fizetések növekedésének és az infláció csökkenésének köszönhető.

A vármegyeszékhelyen az ingatlanok bérleti árai jelenleg az országos átlagnál 11, a vármegyei átlagnál 26 százalékkal magasabbak. Az előző hat hónapban 11 százalékkal nőtt az átlagár.

– Nem emelkedhet tovább az albérletek bérleti díja, mert most már kétszer is meggondolják az emberek, hogy mit vesznek ki – hangsúlyozta lapunknak Tóth Hortenzia okleveles győri ingatlanközvetítő.

Bizonyos lakásoknál akár 20 százalékos bérletidíj-növekedés is előfordult.

– Győrben tavalyhoz képest idén 30–50 ezer forinttal növekedtek a nappali plusz egy hálószobás lakások havi díjai. Ami tavaly 120 ezer forintba került, az most 180 ezer körül mozog – mondta Tóth Hortenzia ingatlanközvetítő. – Ez a jelentős emelkedés főleg az infláció miatt következett be, de azt is figyelembe kell venni, hogy a modern albérletek már széles körű szolgáltatásokat nyújtanak – tette hozzá az ingatlanszakértő. Szerinte az elkövetkező hónapokban árcsökkenés várható a győri albérletpiacon, hiszen az építőanyagárak mellett az infláció is csökken.

A legfontosabb szempont, hogy egy határ fölött az emberek már nem fogják megfizetni a bérleti díjakat, más lehetőségek után néznek. A szakember azt is megemlítette, hogy térségünkben kevés a bérlakás. Tóth Hortenzia szerint volt, aki hosszabb távon gondolkozott bérelhető lakás építésében, de nem tudta kivitelezni, túl sok volt vele a teendő. Érdekességképpen elmondta: továbbra is csak nagy nehézségek árán találnak maguknak albérletet azok, akik gyerekekkel, kisállatokkal, esetleg egyetemistaként keresnek maguknak bérelhető otthont. Ők ugyanis a főbérlők szemében még mindig kockázatot jelentenek. Arra is készüljenek a kiadó lakást keresők, hogy jelenleg 2–3 havi kauciót kérnek a bérbeadók, információink szerint ez sok esetben meghaladja a félmillió forintot.

Mosonmagyaróváron az egy szoba plusz nappalis lakások havi bérleti díja 10–15 százalékkal emelkedett az elmúlt egy év alatt. Jelenleg az újabb építésű, 45 négyzetméteres, erkélyes in- gatlanok 160–190 ezer forintba kerülnek havonta. Ennél ol- csóbb kategóriába tartoznak a régi, 40–50 éves épületekben található albérletek. Bizonyos lakásoknál akár 20 százalékos díjemelés is előfordult, mert intenzív áremelkedésen mentek keresztül a vételárak is. Akik befektetésnek vettek ingatlant, szeretnék, ha bizonyos időn belül megtérülne. Ehhez határozzák meg a bérleti díjakat is.

Bubla Zoltán ingatlanszakértő szerint a jövőben stagnál, vagy kisebb arányú emelkedés várható a lakbérekben. Ez függ az inflációtól és a lakásárak változásától is. – Évek óta hiány van a kiadó lakásokból, ez is az árak emelkedését hozza magával – mondta lapunknak az okleveles ingatlanközvetítő. Azt is hozzátette: ha a lakásárak nem növekednek, akkor a lakbérek sem fognak. – Míg az ingatlaneladások közel harminc százalékkal csökkentek, az albérleti piacon nőtt a kereslet. A legkeresettebbek a 38, 40, 45 négyzetméteres lakások, ezek ahogy megjelennek, gyorsan el is kelnek – mondta el Wágner István, a soproni Wágner Ingatlaniroda tulajdonosa.

– Az árak tavalyhoz képest tíz százalékkal emelkedtek. Jelenleg egy garzon ára 120 ezer forint, de új építésű, parkolós lakásoknál el lehet menni a 150 ezerig is. Az 55–60 négyzetméteres, kétszobás ingatlanok esetén a kétszázezer forint havi bérleti díj is reális, eddig könnyen kiadhatók az ingatlanok – tette hozzá a szakember.