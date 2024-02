Tíz éves az Örömhír Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Minden iskola másban erős. Van, ahol a zenei képzés, van, ahol a nyelvoktatás, van ahol a sport, vagy a természettudományos tantárgyak oktatása emeli ki az intézményt a többi közül. Bár nálunk is kiemelkedő a nyelvoktatás, az informatikai képzés és a művészeti oktatás, létezik egy úgynevezett "rejtett" tanterv is, ami nem más, mint amit pluszban az alaptanterv mellé tesznek az intézmény pedagógusai. Az Örömhírben béke és nyugalom van, ahol a gyermek személyi fejlődése épp olyan nagy jelentőséggel bír, mint a tanulmányi előmenetele.

Hallgassa meg!

- Nagyon komoly munkával alakítottuk ki azt, hogy az iskolánk "háttértanterve" a gyerekeket tanulásra ösztönözze, amellett, hogy biztonságban érezzék magukat az iskolában és az óvodában - mondja Lehotzky Józsefné igazgató.

- A szülőknek mindig két alapkövet szoktam kiemelni, amikor beszélgetünk. Az egyik a kereszténység, amit képviselünk, felekezeti hovatartozás nélküli bibliaoktatással, a másik pedig a szülőkkel való együttműködés.

Az iskola fenntartója, a magyar Pünkösdi Egyház nem zárja ki a más felekezetből érkező tanulókat, viszont elvárt, hogy a Krisztusi tanítás iránt legyenek nyitottak a gyerekek és a szülők is.

- Krisztus tanítását használjuk a konfliktuskezeléseknél és akkor is, amikor egy nehéz helyzetbe került tanulót szeretettel felemelünk. Az erőszakkal szemben nálunk zéró tolerancia van érvényben, legyen szó testi, vagy lelki bántalmazásról. Minden konfliktust kezelünk, ami nem kis odafigyelést igényel a tanárok részéről. Arra tanítjuk a gyerekeket már óvodától, vagy első osztálytól kezdve, hogy nem az a megoldás, ha valami problémám van, hogy ütök. Óvodában például, ha elvesznek tőlem egy játékot, akkor nem visszaragadom, hanem visszakérem. Ha nem adja vissza, akkor az óvónénihez fordulok segítségért. Mindemellett természetesen foglalkozunk a másik gyermekkel is, akinek megtanítjuk, hogy ha szeretne valamit, akkor ne vegye el, hanem kérje. Ezeknek a helyzeteknek a megfelelő kezelése óriási jelentőséggel bírnak, hiszen a gyerek napjának jelentős részét az fogja meghatározni, hogy milyen körülmények között volt jelen az óvodában, vagy az iskolában. ha valaki úgy ül be az iskolapadba, hogy közben azon szomorkodik, hogy kiközösítették, akkor a tanulásra sem fog tudni úgy figyelni.