A Győr melletti település vonzó, sokan vadásznak az építési telkekre, eladó házakra. A falu házai most már nemcsak az erdős domboldal felé terjeszkednek, a laposabb részek is egyre-másra beépülnek.

Akár 50–60 millió forintért is vásárolnak úgy házakat, hogy nem is látják. A Garden lakópark területét 2005-ben minősítették át. A terület tulajdonosa kialakította az utcákat, járdákat, úttestet, a közműveket, aztán a telkek gyorsan elkeltek. Sok ház épül, van olyan is, amelyikben már laknak, de vannak olyan telkek, amelyen még nem kezdődött el az építkezés. A terület hullámos, nem lapos plató. Arra bizonyára nem gondoltak a telkeket megvásárlók, hogy saját tavuk, kültéri úszómedencéjük is lehet. Azonban a sok csapadék miatt vannak telkek, amelyek víz alatt állnak, házak, amelyeket körbevesz a víz. A lakóparkon átvezető út egy része teljesen víz alatt van. A közösségi oldalakon már kongatják a vészharangot, keresik a felelőst, és az önkormányzatban találják.

A területre szikkasztóárkokat tettek, nem pedig elvezetőt. Fotó: Barki Andrea

Megkérdeztük Kóbor Attila polgármestert, mit tehet az önkormányzat.

– Aki Győrújbaráton lakik, tudja, hogy ez vizenyős terület. Az elmúlt évek aszályosak voltak, nem okozott problémát a víz. Most, hogy áll a víz a területen, mindenki szidja az önkormányzatot. Arról azonban megfeledkeznek, hogy vannak, akik meg sem nézték a telket vásárlás előtt, de ez jellemző egyébként. Akár 50–60 millió forintért is vásárolnak úgy házakat, hogy nem is látják – mondta el tapasztalatait a polgármester.

– Mit tud az önkormányzat tenni? Nem a miénk a terület, magánemberek vásárolták meg. Az út is magántulajdonban lévő, közforgalomnak átadott út. Persze a lakók hozzánk jönnek. Megpróbálunk mindent megtenni, hogy a helyzet rendeződjön. Beszéltem a terület tulajdonosával és a kivitelezővel is, hogy oldjuk meg a problémát. Azt nem értem, miért, de a területre csak szikkasztóárkokat tettek, nem pedig elvezetőt. Ezen az agyagos területen pedig nem tud elszikkadni a víz. A napokban beszéltünk a tervezőkkel, és azt ígérték, megcsinálják úgy, hogy lakható, élhető legyen a terület. Azt gondolom, csak úgy lehet a problémát megoldani, hogy a vizet kivezetik a területről – mondta el véleményét Kóbor Attila.