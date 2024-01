A monoton hétköznapokon túl időnként érdemes visszatekinteni a minket körülvevő történéseket, és értékelni azokat. Sopron térségében számtalan jó vagy rossz, de emlékezetes dolog történ 2023-ban, amit a Kisalföld munkatársa igyekezett összefoglalni. Fejlesztések sora történt meg az évben, mint például átadták Sopronban az új Múzeumnegyedet és megkezdődött a vásárcsarnok felújítása, de új parkokban is tölthetjük a szabadidőnket.

Határvita

Kétségtelen, hogy tavaly a legtöbbeket érintő és foglalkoztató téma az Ágfalva és Somfalva közötti határátkelő ügye volt, melynek intézkedései a mai napig tartanak. Januárban drasztikus intézkedést hozott a somfalvi (Schattendorf) önkormányzat, s bejelentették, hogy március 1-től lezárják a határt és a nagy átmenő forgalom miatt gyalogos zónát alakítanak ki. Az ágfalvi és a soproni polgármester szerint is elfogadhatatlan a határátlépés ellehetetlenítése, ezért a külügyminisztériumtól kértek segítséget a schengeni határok átjárhatóságának biztosítása érdekében. Márciusban még Szijjártó Péter, külgazdasági és külügyminiszter is egyeztetett Burgenland tartományfőnökével. A feszültség pedig tovább fokozódott azzal, a határon lévő parkolóban hagyott magyar autókat rongáltak meg.

Júniusban úgy tűnt, hogy előrelépés történik az ügyben, és sajtótájékoztató keretében a somfalvi polgármester bemutatta határátkelővel kapcsolatos végső terveit. Süllyedő oszlopokat szereltek be, ezzel biztosítva, hogy egyetlen autó se lépje át a határt engedély nélkül, amelyért 160 eurót kell fizetni az ingázóknak. A rendszer azonban júliusra meg is hibásodott, amit a rendkívül magas költségei miatt nem tudtak helyrehozni. Végül az ágfalviak egy csoportja panasszal fordult az Európai Unió illetékes hivatalához. Csatlakozva a tiltakozó civilek kezdeményezéséhez panaszt nyújtott be az Európai Bizottsághoz és egyedi normakontroll kérelmet az osztrák alkotmánybírósághoz egy ügyvédi iroda. Augusztusra az osztrák ombudsmanig jutott az Ágfalva és Somfalva közötti útszakasz lezárása. Szeptemberben megkezdődtek a vizsgálatokat az osztrák ombudsman, hogy a útszakasz lezárása jogszerű-e. November végére polgári peres eljárás indult a Kismartoni Tartományi Bíróságon.

Fejlesztések Sopronban

A soproni önkormányzat 2023-ban sem tétlenkedett, és számos fejlesztés valósult meg. Februárban kezdődött el a Lenkey utcai rendelőintézet felújítása, amely mintegy 800 millió forint kormányzati támogatással valósult meg. A kivitelezés kilenc hónap alatt készült el, melynek során többek között megújult az épület belső és külső homlokzata, valamint új nyílászáró szerkezeteket építettek be. Felújították a tetőt, a vízszigetelést, illetve korszerű kondenzációs gázkazánokat, valamint új radiátorokat szereltek be. Az épület áramfogyasztását szinte teljes egészében a tető teljes felületén elhelyezett napelemes rendszer szolgálja.

Átadták a soproni Innovációs és Technológiai Centrum területén kormányzati forrásból megépült új inkubátorházat. A kis- és középvállalkozások kiszolgálására létrehozott épület harminc hektáron terül el, alapterülete 2700 négyzetméter. Műhelyeket, irodákat és kiszolgáló helyiségeket foglal magában. Elkészült a TAEG Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt. legújabb turisztikai nagyberuházásaként a negyven férőhelyes Muck Turistaház is, amely nyári táboroknak, ökoturisztikai programoknak és természetbarátoknak biztosít szálláshelyet.

Mindezek mellett megkezdődött a soproni vásárcsarnok felújítása, amely a tervek szerint márciusra elkészül. A fejlesztés kormányzati támogatással 1,4 milliárd forintból valósul meg, s a környezet fejlesztését is érinti. Az első ütemben kialakítottak egy ideiglenes piacteret, amely az Újteleki utcából nyílik a piac felé, vagyis a felújítás ideje alatt is lehet vásárolni. A beruházás során új épületrész épül, lefedik a jelenlegi piacteret, melynek bejárata a Lackner Kristóf utca felőli oldalon az eddiginél hangsúlyosabb lesz.

Modern köntösben a múlt

Hivatalosan is megnyitotta kapuit júniusban Sopron szívében a Múzeumnegyed. A fejlesztés kormányzati támogatással, több mint 3 milliárd forintból, a Modern Városok Program keretében jött létre. A Storno-, a Fabricius- és a Tábornok-ház, valamint a Tűztorony összekapcsolásával egy különleges múzeumi tér jött létre, a közös udvar fölé üvegtető került, egészen különleges hangulatot adva a kiállítótermeknek. Az átjáróknak, emeleteknek, szinteltolásoknak, az izgalmas zugoknak és tereknek köszönhetően a látogatók úgy érezhetik, mintha egy labirintusban sétálnának. Az érdeklődők számtalan interaktív elemmel találkozhatnak, vannak aktivitásra ösztönzők és olyanok is, melyek inkább közvetve hatnak a betérők érzékeire. A kiállítótereknél a látogatók QR-kóddal elérhető információkat, érintőképernyős monitorokat találnak, melyekkel részletesebben megismerhetik az adott témát. Izgalmas időutazáson vehetnek részt, hiszen a termekben egyszerre elevenedik meg múlt és jelen.

Kizöldült a város

A nyáron egyszerre három közpark szépült meg Sopronban, melynek célja, hogy a soproni családok zöld környezetben töltsék a szabadidejüket. A „Zöldülő Belváros – A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében” című projekt keretében, kormányzati támogatással mintegy 160 millió forintból újult meg a Paprét, a Szélmalom tér és a Washington park. A Papréten megújult a parkon áthaladó járda és új sétányokat hoztak létre, de a Holokauszt-emlékmű környezetét is felújították. Mindezek mellett új támlás padokat és hulladékgyűjtő edényeket helyeztek ki. A Szélmalom téren szintén új sétányokat alakítanak ki. Létrehoztak egy sík pihenőrészt padokkal, ahol egy támfalat is építettek. A Washington parkban is jelentős változás történt, ugyanis a helyszín új átvezető sétányokkal gazdagodott a megszokott átmenő forgalom irányát figyelembe véve, a fagyizónál pihenőteret alakítottak ki, ahova új padok és szemetesedények kerültek ki. A Nepomuki Szent János-szobor környezetét pedig cserjeággyal díszítették. Mindhárom közterület esetében elvégezték a parkosítást is.

Ha mindez nem lenne elég, csupán pár hónap alatt elkészült az új Hűségpark, amelyet a Kisvárkerületen alakítottak ki, a Hűségkút folytatásaként. A park kialakítása során a kivitelező elbontotta a föld alatti illemhelyet, amit betonnal töltöttek fel. Készült új beton támfalat és korlátokat építettek ki. A köztér építészeti koncepciójának megfelelően új klinkertégla burkolattal, süllyesztett gránitkő szegéllyel és fűrészelt mészkőtömbökből épített ülőpadokkal, valamint ivókúttal látták el a területet, ahová új kandelábereket, közterületi bútorokat helyeztek el.

Fókuszban a köznevelés

A kormány családbarát politikájának köszönhetően egyre több gyermek lát napvilágot, így nagy igény mutatkozott a kisebb településeken is a bölcsődei köznevelésre a kisgyermekes családok körében. Ennek keretében januárban adták át a hegykői bölcsődét, ami 170 millió forintos hazai forrásból létesült és 12 kisgyermek befogadására. Az új intézmény három települést lát el. Áprilisban két csoportos bölcsődével bővült Harka, amely 28 kisgyermek biztosít helyet. A beruházás több mint 200 millió forintos támogatásból valósult meg. Szeptemberben megkezdte működését az új Waldorf-óvoda Sopronban az Egeredi úton, amely a közösség erejével valósult meg, méghozzá a szülők összefogva csinálnak meg mindent saját erőből, időből és pénzből. Év végén pedig átadták Sopron legnagyobb bölcsődéjét, a Mosolyvár Bölcsődét a Hillebrand utcában. A 84 férőhelyes intézményben a lehető legjobb és legkorszerűbb körülmények között nevelkedhetnek a soproni gyermekek.

Őrzik az emléket

Sopronban a BM-vendégház parkjában határkőre helyezett emléktáblát avattak Horváth István határőr ezredes halálának 15. évfordulóján. A fertőrákosi német önkormányzat emléktáblát helyezett el az általános iskola homlokzatán Johann Fuchs tiszteletére. Az első magyar tudós könyvtárosnő, Czeke Marianne születésének 150. évfordulóján emléktáblát avattak soproni szülőházán.

Jubileumok

Jeles évfordulókból sem volt hiány. Tizenötéves fennállását ünnepelte a petőházi Közösségi Ház. Fertőszentmiklóson többnapos rendezvénysorozattal emlékeztek meg arról, hogy 15 évvel ezelőtt avatták várossá a települést. Harmincöt évvel ezelőtt tárta ki kapuit a Vas- és Villamosipari Technikum a diákok előtt, ahol az informatikaoktatás pontosan 25 évvel ezelőtt vette kezdetét. Fennállása 40. évfordulóját ünnepelte a Hotel Sopron, valamint a soproni Hotel Szieszta a megnyitásának 50. évfordulójáról emlékezett meg. A sopronhorpácsi Szentírmay Elemér Vegyeskar 45. jubileumát koncerttel ünnepelték, hasonlóan a 75 éves Liszt Ferenc Pedagógus Énekkarhoz. A Testvériség Néptáncegyüttes pedig jubileumi gálaműsort tartott a hatvanéves fennállásán. Százötvenéves jubileumát ünnepelte 2023-ban a Soproni Szociális Intézmény Balfi úti idősek otthona, a Lewinszky Anna Gyakorló Óvoda és a Liszt Ferenc Kulturális Központ. Ebben a tanévben ünnepelte alapításának 275. évfordulóját a soproni Szent Orsolya-iskola.

Cserkészek a világ minden tájáról

A Hetednapi Adventista Egyház július végén Sopronban tartotta meg négyévente esedékes nemzetközi cserkésztalálkozóját, amelyre közel háromezer fiatal érkezett a világ minden pontjáról. A fiatalok többsége európai országokból érkezett, de voltak csapatok Dubajból, Új-Zélandról vagy az Egyesült Államokból is. A nemzetközi találkozó célja, hogy az egyház fiataljait összefogja és Isten országa számára felkészítsük őket, hogy hasznos és segítő emberekké váljanak a világban.

Nem maradtunk fesztivál nélkül

Első alkalommal rendezték meg a SopronFest, melynek keretében 10 napon át igazi ünnepi hangulat jellemezte a Hűség városát, ahol közel huszonötezer látogatófordult meg. Az újszerű koncepcióval, az „urbán-tematikával” megjelent fesztiválon napközben a városban, sok-sok helyszínen voltak programok, míg délutántól-hajnalig a Lőverek adott otthont a legnagyobb koncerteknek. A soproni színpadra érkezett többek között Majka, Azariah és Desh, a Valmar, a ByeAlex és a Slepp, a Tankcsapda, Krúbi. A legfontosabb napokra, április 28-29-30-ára a helyi szállások is megteltek. A 150 éves Liszt Központ, a Búgócsiga Klub és a Kultúrpresszó adott otthont a Telekom PodcastFestnek, amelyre 20 előadó és a vendégeik érkeztek Sopronba. A helyi éttermek zöme programokkal, kedvességekkel várta a vendégeket. Lehetett csokit készíteni a Harrer Csokigyárban, túra keretében bejárni a Soproni Borvidék pincéit, a Michelin-csillagos séf, Rácz Jenő pedig ötfogásos menüvel várta a szerencsés vendégeit. A túrák közül a trabantos kirándulás és Sopronkőhidai Börtön vonzott igazán sok vendéget, a Csillagok Városa túra keretében pedig Pritz Péter vezetésével azokat a székeket látogathatták meg a vendégek, amelyeket világsztárok hagytak a városban. A fesztivál szervezői pedig már be is jelentették, hogy 2024-ben visszatér a városba a SopronFest, azonban ezúttal nemzetközi sztárokkal is bővült a Lővérek kínálata.