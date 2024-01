Az előzetes felmérések szerint a felkutatott érintettek közül mintegy 150-180, zömében ma már Győrből elszármazott személy jelezte lehetséges részvételét. Továbbra is várják a jelentkezéseket a www.jewishgyor.org honlapon, amelyen megtalálható a Világtalálkozó tervezett programja és sok kapcsolódó információ, bejegyzés is. A programsorozat részeként lesz konferencia, emléktábla avatás, koncertek és Holokauszt megemlékezés is.