A kemma.hu írása szerint a 31 ezer kilométernyi magyarországi útszakaszt kezelő vállalat nemrégiben beszámolt arról, hogy elindult egy új online felület. Ennek köszönhetően bárki pontosabb információkat szerezhet az országos közúthálózatba tartozó utakkal kapcsolatban. A térképet böngészve például megtudhatjuk, hogy az adott útszakasznak ki az üzemeltetője, de egy adott pontra kattintva rögtön láthatjuk azt is, hogy hányadik kilométerszelvényben vagyunk. Utóbbi révén akár a közútkezelői kérelmek pontosabb előkészítésére is hasznos lehet a portál.

Pécsi Norbert Sándor, a társaság kommunikációs osztályának vezetője elmondta, hogy az Útkereső nevű felület előzménye a Közlekedési Információs Rendszer és Adatbázis (KIRA), amely régóta segíti a tervezők, önkormányzatok és a Magyar Közút munkatársainak munkáját helyazonosítási adatokkal. Ennek használata nem túl felhasználóbarát, nagyon sok olyan információ is van benne, amely csak egy szűk szakmai réteg által értelmezhető, ezért a Magyar Közúton belül elkészült ennek egy egyszerűsített verziója, amely gyorsabb használatot tett lehetővé.

Az Útszámkereső ennek a felületnek a továbbfejlesztése, amelyet immáron külső használatra is ajánlanak. Pontosabban lehet ezután közútkezelői kérelmeket megfogalmazni, vagy bejelentéseket megtenni. Pécsi Norbert Sándor leszögezte: az Útszámkereső ugyanakkor nem alkalmas arra, hogy azon keresztül jelentsenek be úthibát, de a helyszín azonosításában segítséget nyújt, tehát, ha a bejelentő a mobiltelefonján engedélyezi a helyazonosítást, a kékkel jelölt helyzetére kattintva megkapja az adott helyszín helyazonosítására vonatkozó információkat. Ha pontosabban adja meg a bejelentő a helyszínt, a probléma azonosítása és a hiba elhárítása is gyorsabban megtörténhet. Mindemellett a KIRA sem szűnik meg, de érdemesebb az Útszámkeresőt használni.

A kommunikációs osztályvezető elmondta, hogy bejelentést egyébként a Magyar Közút E-ügyfélszolgálatán keresztül lehet tenni. Korábban a társaságon belül széles körben tesztelték az új felületet, majd a sajtóközlemény megjelentetését követően számos pozitív visszajelzés, illetve fejlesztési javaslat is érkezett a vállalathoz.