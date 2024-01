– Az optikai koherencia tomográf (OCT) vizsgálattal jól látható az ép érfal és a sérült érszakasz közötti eltérés, éppúgy, mint a beteg érbe a műtét során behelyezett tágító drótháló, a sztent pozíciója és érfalhoz való pontos viszonya – mondta a beavatkozást követően dr. Sayour Amer főorvos. A győri kórházban az első beavatkozásra kedden délelőtt került sor, a műtőben a szokásosnál többen kísérték figyelemmel a beavatkozást.

A különleges beavatkozásra sokan voltak kíváncsiak.

Fotó: Nagy Gábor

Új módszerek erre alkalmas eszközökkel

– A kardiológiai ellátás során nemcsak arra törekszünk, hogy minden beteget a lehetőségeknek megfelelően mielőbb és minél szakszerűbben ellássunk Győrben, hanem arra is, hogy minden olyan technológiát bevezessünk a szívbetegek gyógyítása során, ami a világon máshol elérhető – tette hozzá prof. dr. Dézsi Csaba András osztályvezető, a Szívcentrum alapítója.

– A kardiológiai ellátásban is egyre gyorsabb a technikai fejlődés, ami a betegellátás színvonalát és pontosságát szolgálja, és ennek biztosításában jelentős szerepet játszik a Szívkatéterezés Győr Alapítvány, amely nélkül annak idején a Szívcentrum sem jött volna létre. Eddig kollégáimmal már csaknem harminc­ezer koszorúér-vizsgálatot és -tágítást végeztünk el a sürgős, életveszélyes szívinfarktusos betegek esetében éppúgy, mint a tervezett műtétek során.

Külön öröm számomra, hogy az itt dolgozó csapat rendkívül fogékony minden új módszer bevezetésére, ezért a közeljövőben egy éren belüli ultrahangvizsgálat elvégzésére alkalmas eszköz beszerzését kértük az alapítvány kuratóriumától, ami önmagában több tíz millió forintos tétel. A következő lépés reményeink szerint pedig az OCT vizsgálóeszköz beszerzése lehet, amivel az első vizsgálatot a mai napon elvégeztük, erre is várjuk a támogatók nagylelkű segítségét, hiszen a győri és Győr környéki cégek és magánszemélyek, valamint a szakdolgozók közös sikere a Szívcentrum hatékony ­működése.

Panaszmentesen gyógyul a beteg

– A hetvennyolc éves, eddig súlyos mellkasi panaszokkal élő asszony két sztent beültetését követően már panaszmentesen várja a kórházból való elbocsátását – mondta el lapunknak prof. dr. Dézsi Csaba András.