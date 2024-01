Több képzési területen is nagyobb létszámban vesznek fel hallgatókat a Soproni Egyetemre (SOE).

– Háromszáz fővel több fiatalnak jut hely – mondta el a Kisalföldnek dr. Katona György oktatási rektorhelyettes. – A megnövekedett igények miatt nagyobb létszámú szakok indulhatnak majd a gazdálkodástudományi, a pedagógusképzés, a sporttudományok, a műszaki és informatikai területeken. Egyik szakon sem állapítottunk meg minimumponthatárt, de fontos kiemelni, hogy idén is csak olyan hallgatókat fogunk felvenni, akik a pontszámuk alapján a képzés elvégzésére alkalmasnak bizonyulnak.

50 pluszpontot a régióból jelentkezőknek

– Lényeges változás, hogy az intézményi 100 pontnak köszönhetően olyan hallgatók is felvételt nyerhetnek az egyetemre, akik tudásukat, alkalmasságukat a középiskolai tanulmányi eredményeken túl is bizonyították. A Soproni Egyetemen többletpont jár az előzetes munkatapasztalatért, a szakmai versenyeken való részvételért, a kiemelkedő sportteljesítményért, az emelt szintű érettségiért, a nyelvtudásért, a szakirányú szakképzettségért, valamint a SOE-n rendezett szakmai napokon való részvételért és a felvételi elbeszélgetésért. Emellett a SOE-n külön 50 többletponttal jutalmazzuk azon jelentkezőket, akik a régióból jelentkeznek egyetemünkre – mondta dr. Katona György oktatási rektorhelyettes.

Így elmondható, hogy idén azok számára lesz könnyebb az egyetemre való bejutás, akik tudásukat a tanulmányi eredményeiken túl is bizonyították.

Érdemes emelt szintű érettségit tenni

A Széchenyi István Egyetem nem határozott meg minimumpontot egyik szakján sem, viszont a felvehető fiatalok számának korlátja miatt a jelentkezőknek mindenképpen érdemes arra törekedniük, hogy minél több intézményi pluszpontot szerezzenek.

Az egyetem csak a jogászképzésen, az építészmérnök alap- és osztatlan képzésen, az építőmérnök-, a közlekedésmérnök- és a programtervező informatikus alapképzésen ír elő kötelezően emelt szintű érettségit. Ugyanakkor a más szakokra készülő felvételizőknek is érdemes emelt szintű érettségit tenni. A jelentkező vizsgatárgyanként 50 pontra jogosult, ha az érettségi pontok szempontjából választható tárgyból, míg 30 pontra, ha nem választható tárgyból tesz emelt szintű érettségit legalább 45 százalékos eredménnyel.

Pluszpontot ér a nyelvvizsga, 80 pont is szerezhető az előkészítő kurzusokon

A felsőfokú és a középfokú komplex nyelvvizsga 50, illetve 36 pontot ér, s már az alapfokú nyelvvizsgára is plusz 16 pont jár. Több nyelvvizsgáért is adható egyszerre többletpont. Sőt, abban az esetben is jár a pluszpont, ha például csak a szóbeli vizsga van meg.

Intézményi pluszpontokat szerezhetnek azok is, akik rangos szakmai vagy sportversenyeken bizonyítanak, vagy rendelkeznek OKJ-s képesítéssel. Több szakon a munkahelyen szerzett releváns szakmai tapasztalatot is pontokkal honorálják.

Az egyetem által meghirdetett előkészítő kurzusokon pedig – eredménytől függően – maximum 80 intézményi pont szerezhető.

Bővül az alapszakok köre

A Széchenyi István Egyetem ősztől két új alapszakkal – agrár- és üzleti digitalizáció, valamint nemzetközi gazdálkodás angol nyelven – várja a fiatalokat, illetve négy új mesterszakot is indít: agrárközgazdász, egészségügyi menedzser, ESG – környezeti, társadalmi és irányítási szakember, valamint modern technológiák és kiberbiztonság joga. Az intézmény angol nyelven is meghirdette a szociológia alapszakot, ami eddig csak magyarul volt elérhető. A művészeti karon több mesterszakon új szakirányok indulnak, ilyen a zenekari karmester, a gordonművész és a kürtművész.