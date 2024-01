Dr. Balázs Mihály, a vármegye kollegiális vezető háziorvosa, aki Bágyogszovát és Bodonhely településeken praktizál, arról is beszámolt, hogy decemberben már a légúti fertőzések negyven százaléka bizonyult Covid-fertőzésnek a felnőtteknél és a gyerekeknél egyaránt, de nem ritka a csecsemőknél sem. Az év végi ünnepek, a családlátogatások, a szilveszteri forgatag tovább fokozta az esetek számát, január első napjaiban már 50 százalék feletti volt az arány. – Nincs specifikus kezelés a Covid-fertőzésre. C- és D-vitamin bevitele, a gyulladás- és fájdalomcsillapítók közül pedig az ibuprofén hatóanyagú gyógyszerek használata javasolt. Egyéb tünetek esetén a kezelést kiegészítjük köhögéscsillapítóval, szövődmény esetén az antibiotikum is szóba jöhet. Hivatalosan Covid-fertőzés esetén egy hét karantén javasolt, általában ez idő alatt le is zajlik a betegség. Az influenzás megbetegedések száma is növekszik, ezért mindenkinek a megelőzést javasoljuk. Több évtizede rendelkezünk hatékony védőoltással, amit a háziorvosoknál szinte mindenki térítés nélkül megkaphat – szögezte le dr. Balázs Mihály.

Dr. Schmidt Péter gyermekorvos a megelőzésre hívja fel a figyelmet.

A Covid elleni védőoltás felvételére vármegyénkben a győri Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház oltópontján van lehetőség. – Jelenleg kétféle védőoltásunk van, a régebb óta meglévő Pfizer emlékeztető oltás és az új variánsok ellen kifejlesztett Spikevax XBB Moderna készítmény. Jelentkezni a [email protected] e-mail-címen vagy a 96/507-900/6851-es telefonszámon lehet munkaidőben, ahol egyedileg egyeztetünk időpontot. Ismét lehet időpontot foglalni az EESZT portálon is – adott tájékoztatást lapunk kérésére dr. Knausz Márta járványügyi igazgató­helyettes.

– Amíg októberben és novemberben inkább a gyerekek voltak betegek, addig decemberben főként a felnőttek, és ők nehezen gyógyulnak. Sokszor még az antibiotikumok is nehezen segítenek, és sajnos több közülük hiánycikk is. A legtöbb esetben talán nem olyan súlyos a Covid lefolyása, mint az első időszakban, de érdemes kifeküdni, mert könnyen visszafertőződhet a beteg, ami már kellemetlenebb tünetekkel járhat – figyelmeztetett dr. Schmidt Péter győri gyermekorvos.

– Az utóbbi hetekben nagyon sok felső légúti panasszal érkező beteg fordul meg patikánkban, s vásárolnak Covid-gyorsteszteket. Vannak olyanok, amelyek egyszerre mutatják ki az influenzát és a Covidot is – mondta dr. Tamásné dr. Orbán Erzsébet, a győrújbaráti Erzsébet patika vezetője.

Minden szakember felhívta a figyelmünket: jó lenne, ha ismét nagyobb figyelmet fordítanának a betegek a kézmosásra, és használnák maszkot, hogy ne fertőzzék környezetüket.