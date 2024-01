Komoly tervekkel, lelkesen állt munkába Dör tavaly, időközi választáson nyertes polgármestere, Abdai Róbert. Az elmúlt fél évet értékelve úgy látja, időarányosan sikerült teljesíteni az elképzeléseket. Látványos eredményeket ért el például a falu környezetének rendezése terén. Elsősorban a Veremszeri-tó környékét újították meg, a helyiekkel összefogva, társadalmi munkában.

– Fákat ültettünk a tó partjára, harminc darabot, rendbe tettük a sétálóutat, kitakarítottuk a medret. A végső célunk az, hogy egy igazi pihenőparkot alakítsunk ki a területen. Arra törekeszünk, hogy a látványtó kategóriából átminősíthessük horgásztóvá, akkor komoly lehetőségekhez juthatunk a fejlesztéshez – fogalmazott Abdai Róbert. – A temetőt is igyekszünk karbantartani, nagy figyelmet fordítunk rá. Elég nagy területen van, próbáljuk tisztán tartani az üres helyeket, és a sírok közötti elvadult növényzetet is kitakarítottuk. Nekiálltunk a csapadékvíz- elvezető rendszer kiépítésének is. Első körben az artézi kút környékéről vezettük el a vizet a tóba. Ezáltal megakadályoztuk, hogy a falu egy részét elöntse a víz, például a mostani, komoly csapadékos hetekben. Másrészt tavunk vízszintjét is emeltük.

A Veremszeri-tóval nagy tervei vannak Abdai Róbert polgármesternek. Pihenőparkot alakítanak ki. Fotó: Cs. Kovács Attila

A polgármester hozzátette: korábban a Magyar Falu Programban nyertek támogatást szolgálati lakás kialakításához, a munkákat befejezték. Várják az új lakót, aki az önkormányzat munkáját segíti majd. Abdai Róbert a közösségi élet élénkítésére is törekszik.

– Sok rendezvényünk szolgálta ezt a célt. Szerveztünk majálist, búcsút, megtartottuk az adventi programokat. Újra vendégül láttuk időseinket és köszöntöttük szépkorú lakóinkat. Alakult egy kulturális, faluszépítő egyesületünk, ami szintén segítség ebben a munkában. A kultúrházban is nagyobb az élet. Lett egy ­tánccsoportunk a Starlight Dance egyesület közreműködésével, működik az énekkarunk, egy hímző szakkörünk, és különböző sportos rendezvényeknek is helyet ad az épület – sorolta Abdai Róbert.

A községvezető még megjegyezte: szeretnék módosítani a település rendezési tervét. Elsősorban új építési telkek kialakítására helyezik a hangsúlyt, amihez az önkormányzat rendelkezik is ingatlannal. Ha ez megvalósul, fiatal családoknak adnak lehetőséget az otthonteremtésre.