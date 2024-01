Az egykori tanítványok és a hövejiek nevében Vargáné Molnár Zsuzsanna, a falu polgármestere küldte el szerkesztőségünkbe búcsúztatóját.

"Szelleme itt él és közöttünk marad"

„A diák, míg tanul, nem méltányolja a tanárait. Csak később, amikor már többet tud a világról, érti meg, milyen sokkal tartozik azoknak, akik nevelték.” (Darren Shan)

Búcsúzunk kedves Tanítónktól, Szalai Ernőné, Marika nénitől!

Ahogy halad az idő, minden évben számba vesszük, ki él még közöttünk, s ki ment már el… Sajnos megint hiányzik valaki. Ismét elszaladt egy pillanat, egy emberi élet, kialudt a tűz. Megszűnt kedves Tanítónk szíve dobogása, s már nem mesélhet nekünk a régi szép időkről, a kis falusi iskolában történt eseményekről. Sorsa kapuja itt a földön becsukódott. Nem aludt ki azonban szívünkben az a láng, amit az ő emlékezetére gyújtott a sors. Emlékezni fogunk mindig rá.

Egy gazdag életút szakadt meg, s mi tisztelettel meghajtjuk fejünket a pedagógus és az édesanya előtt. Egy ember életét nem lehet pár leírt gondolattal összefogni. Emléket állítani és emlékeztetni rá, talán igen. A nagy emberi teljesítmények, alkotások, életművek tiszteletet, megbecsülést érdemelnek. Sokszorosan így van ez, ha céljuk mindenkor a közösség szolgálata. Az egyéni vágyak, ambíciók gyakran önzővé és boldogtalanná teszik az embert, aki bölcs alázattal, s legjobb tudása szerint a közösség érdekében cselekszik, valódi boldogságot nyer: olyan sugárzó tiszteletet, amely nemzedékeken átívelve is megőrzi az egyén tetteit, szavait, hírnevét. A mi kis falunk közösségének központi személye volt Marika néni, aki egész életével, munkásságával, pedagógiai tevékenységével a közösséget szolgálta. Sok-sok nemzedéknek volt tanára, tanítója. A régi időkből emlékek villannak. A fellobbanó fény erényt és hibát is mutat, feszültséget és nyugalmat, ragyogást és árnyékot, vihart és szelíd napokat.

Emlékezzünk Rá, aki megtanított minket a betűvetésre, az olvasásra, a számolásra, megannyi csodás dologra, amelyek nélkül ma nem lennénk azok, akik vagyunk. Felkeltette a kíváncsiságunkat, hogy mindnyájan azon igyekezzünk, hogy mi is a titkot birtokába jussunk, hogy megismerjük a világot, a természetet, embertársainkat, hogy egyre több és több tudást szívjunk magunkba, hogy egyre ügyesebbek, okosabbak legyünk. Emlékezzünk az iskolapadokban töltött évekre, a krétával táblára írt feladatokra, a tornateremben zajló közös ünneplésekre, az udvari játékokra. Szelleme itt él és közöttünk marad.

Minden tanév végén versekkel búcsúztunk, de e végső búcsú egy embert próbáló helyzet, talán nincs is nehezebb életszakasz ennél.

Amikor az első napon iskolába léptem, öltözködni, cipőt fűzni Ő segített nékem. Ő tanított betűt írni, s elolvasni őket. Elültettünk néhány magot, s lestük, amint nőnek. Így nőttünk fel mi is szépen, mint kicsinyke hajtás, s így lett a sok idegenből jó barát, és pajtás. Napról-napra táplált minket mosollyal, tudással. Megtanított arra is, hogy törődjünk egymással. Lerakta az alapokat, erős legyen várunk. Építgessük egyre följebb, s a tudásra vágyjunk. Hisz az élet viharában az a vár áll legtovább, amelyiknek jó stabilra építették alapját. Megtanultuk, amit tudunk, az sohasem vész el. A sok tudás, legyen fontos, ne érd be kevéssel! Bölcs szavai elkísérnek, bármerre is járunk. Szeretettel búcsúzunk most tanítónk, tanárunk. (Mentovics Éva)

Kicsengettek, most már végleg, búcsúznunk kell. Búcsúzunk a Tanítótól, aki a pedagógus hivatás minden tudományával felvértezve nevelte és oktatta diákjait, attól, aki sokunkat éveken át a jóra intett tanított – s védett, hogyha kellett. Ismerte a titkainkat, a jót és a rosszat bennünk, szemet hunyt a kisebb csínytevéseink fölött. A höveji kisiskola összevont osztályában türelmesen tanított, s terelt az úton minket. Becsülettel, hivatástudattal végezte munkáját. Fogta a kezünket, hitt bennünk, jó kertész módjára gondozott és ápolt minket, a tudás magját ültette el bennünk… Köszönettel és hálával tartozik az a sok-sok diák, aki ma már mind meglett ember, sokan már őszülő fejjel…

Búcsúzik az a közösség, melynek hosszú éveken át oszlopos tagja volt. Generációk sora tartja jó emlékezetében kedves Tanítónk! Köszönjük munkáját, fáradságát, küzdelmét és tanítását. Emlékezzünk a település szolgálatában eltöltött idejére, és ezt az emlékezetet megtartva búcsúzzunk! A bánatot, melyet távozása okozott, enyhítse a tudat: nem élt hiába. Emlékét kegyelettel megőrizzük, bennünk él tovább! Nyugodjon békében!