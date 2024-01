Nem is olyan régen vettünk részt a Széchenyi István Egyetem mosonmagyaróvári látogatóközpontjának és könyvtárának átadóján. Az egyetem beruházásában, a várárok-rehabilitáció utolsó lépéseként megújul az Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Karnak otthont adó óvári vár hídja is. A rekonstrukciót megelőzte a várárok oldalában található, tiszti lakások néven ismert, leromlott statikai állapotú épület elbontása is.

– A várhíd felújításának megkezdésével párhuzamosan megtörtént a környező növényzet szakmai felülvizsgálata. Ennek alapján a beteg, balesetveszélyes fákat kivágták a híd és az elbontott létesítmény közötti szakaszon – emelte ki dr. Tóth Tamás, a kar dékánja.

A beruházás során újravakolták és színezik a híd oldalát és alsó részét. Ezzel befejeződik a várárok megújítása. Korábban az intézmény sétautat, játszóteret, a várkapitányi épület mögött pedig gyógynövénykertet hozott létre, illetve növényrehabilitáció is történt, melyek mind fontos elemei voltak a projektnek.