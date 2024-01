A MOL még tavaly év végén jelentette be, hogy két lépésben érvényesíti az áraiban a jövedéki adó emelkedését. Ennek megfelelően január 1-jén 20 forinttal, január 15-től pedig 21 forinttal emelték az üzemanyagok árát a kutakon. Győr-Moson-Sopronban eltértek többen is ettől, a győrújbaráti benzinkúton, január elsejével nem emeltek árat, pedig Mol partnerként már érintette őket is a kötelező 41 forintos drágulás.

Van aki még csak egy lépcsőnél tart

Hétfőn 19 forinttal emeltük meg az üzemanyagok literárát, így a benzin 576, a gázolaj 605 forintba kerül nálunk. Január, február hónapok egyébként is gyengének számítanak, ami a tankolást illeti. A korábbi évekhez megszokott forgalmat bonyolítunk le

- fogalmazott Bedi Ákos, a győrújbaráti benzinkút résztulajdonosa.

Hozzátette: üzemanyagszállítással is foglalkoznak, így érezhetően a mezőgazdaságban dolgozó felvásárlóik közül néhányan beraktároztak nagyobb mennyiségben még a hétfői emelés előtt.

Bedi Ákos szerint most is vannak, akiknek nem tetszik, hogy ennyivel emelkedtek az üzemanyagárak, viszont van, aki nem törődik ezzel. - Tankolni, így is úgyis kell annak, aki autóval közlekedik. Talán az idősebb korosztálynál figyelhető meg, hogy figyelik az árak növekedéséről szóló híreket és még előtte megtankolják az autót, illetve kannába is töltenek. A nagy átlag viszont nem törődik ezzel, volt már hasonló áron korábban is a benzin és a dízel is. Talán akkor váltana ki nagyobb felháborodást az emberekből, ha már 700 forint fölé emelnék a literárat - fejtette ki a győrújbaráti benzinkút résztulajdonosa.

A töltőállomások az árstop időszakában élték meg a legnehezebb napokat, illetve, amikor pánikszerűen érkeztek a kutakra az emberek és sok helyen el is fogyott az üzemanyag

- tette hozzá.

Valahol be kell hozni majd a lemaradást

- Mivel mi január elsejével nem emeltünk, így a bevételünkből gazdálkodjuk ki a maradék 22 forintos különbséget, ami még a 41 forintos emelésből maradt - emelte ki Bedi János, a győrújbaráti kút ügyvezetője. Lapuknak elmondta azt is, ezt szépen lassan le kell faragniuk, így biztosan drágább lesz náluk is az üzemanyag.

Győrben átlag alatt lehetett tankolni hétfőn a legtöbb benzinkúton, a második áremelést követően.

Fotó: Csapó Balázs

- Egyre több költség terheli a hozzánk hasonló partner töltőállomásokat. Például évről-évre megduplázódik a környezetterhelési díj is, ami nem kevés. A bevezetés évében kettő, majd azt követő évben négy, utána nyolc és tizenkét millió forintot kellett kifizetnünk - emelte ki.

Bedi János úgy véli, hogy hozzávetőlegesen 800-1000 forinttal lett több egy teli tankos tankolás, ami még elfogadható. - Rengeteg szektorban érezhető a drágulás, szerintem az üzemanyag árának növekedését sok helyen meg lehet spórolni. Például ha beülünk valahova egy vagy két kávéra, ott is fizetünk 1000 forint körül - fogalmazott a győrújbaráti kút ügyvezetője.

Mások tapasztalata szerint azért akadtak többen olyanok, akik még vasárnap éjfél előtt gyorsan megtankolták autójukat, még az árváltozás előtt.

A gázolaj tovább drágul a héten

A dízel autóval közlekedőknek egy újabb rossz hír hogy a holtankoljak.hu hírei szerint a második, 21 forintos jövedéki adóemelést követően szerdán a gázolaj ára tovább emelkedik. A nagykereskedelmi ára bruttó 3 forinttal nő, míg a benzin beszerzési ára a hét közepén nem változik. Mindez azt jelenti, hogy az éppen aktuális átlagárakat figyelembe véve szerdától a 95-ös benzin 578 forint/liter, a gázolaj – 609 forint/liter lesz. Ezek kutanként akár 10-20 forinttal is eltérhetnek. Autópályaszakaszokon még nagyobb a különbség felfelé.

Érdekesség, hogy tavaly ilyenkor a benzin átlagára 627, a dízel 691 forint volt literenként.

Még nem éri meg átjárni tankolni

A Világgazdaság az áramemelés első lépcsőfoka után azt jósolta, hogy szinte minden környező országba megérheti átmenni tankolni január 15. után. Viszont ez Győr-Moson-Sopronban kevésbé látszik beteljesülni. A megkérdezett szakemberek szerint a térségben inkább csak azok tankolnak külföldön, akik egyébként is rendszeresen ingáznak. A jelenlegi drágulás miatt nem indulnak el többen a határon túlra, hogy megtankolják autóikat. Inkább a déli és nyugati határvidéken jellemző, hogy több ezer forintot is spórolhatnak a szomszédos országban.

Szlovákiában az üzemanyagárak érdemben nem változtak az utóbbi hetekben, sőt még így is kicsit drágább az üzemanyag mint nálunk, Ausztria áraival pedig egálban vagyunk. Azok járhatnak jól, akik Romániába mennek át tankolni, ugyanis ezeken a kutakon akár 70 forintot is spórolhatnak literenként az autósok. Horvátországban vagy Szlovéniában 50-60 forintot lehet megspórolni.