A szövetség tájékoztatása szerint tavaly 27.278 fő váltott állami jegyet, ami 6,5%-kal kevesebb mint 2022-ben.

Az online vizsgáztatás gördülékenyen zajlott, 38 vizsganapon 804 fő jelentkezett vizsgára, közülük 630 fő tett sikeres vizsgát.

– Szövetségünk gazdálkodása stabil, ezért az elnökségünk úgy döntött, hogy a magas infláció ellenére is csak az összevont folyóvízi éves területi jegy ára emelkedik hat százalékkal, 35 ezer forintra, a többi jegyár változatlan marad. Sőt, létrehoztunk, csak a Hanság-főcsatornára érvényes területi jegyet, 25 ezer forintért. Horgászrendi módosítást egy ponton eszközöltünk, a ponty esetén az elvihető méret a jövőben maximum hatvan centiméter vagy hat kilogramm lesz –mondta el lapunknak Ivancsóné dr. Horváth Zsuzsanna, a megyei horgászszövetség ügyvezetője.

A hal árának 2022-ben kezdődött drasztikus emelkedése tavaly is folytatódott, a tendencia csak az őszi telepítésre fordult meg a ponty esetén, a ragadozóhal ára azonban nagyon magas maradt. Ennek ellenére a szövetség 8,99 millió forint MOHOSZ pályázati támogatással, 176 millió forint értékben telepített halat, melynek nagy része III. nyaras ponty volt. Emellett került a vizekbe menyhal, domolykó, márna, jász és balin is. A magas ár ellenére is sikerült növelniük a ragadozóhalak telepítését is. A szövetség a területi jegyek árbevételének 53%-át költötte haltelepítésre.

– A Gönyűi HE. az idei évben is egy millió forint támogatást ajánlott fel a telepítéshez, melyből Gönyűnél növeltük a Dunába telepített ponty mennyiségét. Huszonhárom egyesület telepítését szerveztük meg 2023-ban. Halőri csapatunk pedig immár kilenc főállású és 2 megbízásos halőrből áll – részletezte az elnök.

Hozzátette: tavaly sajnos 83 halvédelmi bírság határozat született, melyekben mintegy 3 millió forint halvédelmi bírságot szabtak ki. Ennek továbbra is legnagyobb része jogosulatlan horgászat miatt, de több alkalommal került sor intézkedésre orvhalásszal szemben is.

Ivancsóné dr. Horváth Zsuzsanna, a megyei horgász szövetség ügyvezető elnöke. Fotó: Csapó Balázs

Folytatódott a Mosoni-Duna holtágon a törpeharcsa gyérítés, melynek eredménye újabb kétezer kétszáz kilogramm törpeharcsa lett. 2023-ban is minden MOHOSZ pályázaton részt vett a szövetség és minden lehetséges, pályázható forrást sikerült elnyerniük. Ez összesen közel 45 millió forint plusz forrást jelentett. A szövetség pályázott az Önkormányzat civil pályázatán is, ahol kétszázezer forintot nyert el, amelynek a segítségével, önrésszel új multifunkciós nyomtatót vásárolt.

– Büszkék lehetünk egyesületeinkre is, mert egyre nagyobb arányban vesznek részt a pályázatokban. Az őshonos és anyahalak telepítéséhez huszonnégy egyesület, valamint a Szövetség összesen közel 37 millió forint MOHOSZ támogatást nyert el. Koppánymonostornál csak a megfelelő vízállásra várunk, hogy megépülhessen az engedélyeztetett sólya, míg Denkpálnál engedélyezés alatt van egy. Sikeresen képviseltük horgászaink érdekeit a megelevenedett Mosoni-Dunán a hajózás szabályozásával kapcsolatosan is. Reméljük, hogy 2024-ben a fejlesztéseket folytatni tudjuk, a horgásztársak pedig egyre több örömüket lelik kedvenc időtöltésükben – mondta el lapunknak Ivancsóné dr. Horváth Zsuzsanna.