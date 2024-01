Kunsziget egyedülálló település, mivel az 1380 fős faluban 2000 munkahely van, tehát a lehetőségek száma meghaladja a lélekszámot. A helyi foglalkoztatás az egyik alappillére a folyamatos fejlődésnek.

– Nem szerettük volna, ha alvótelepüléssé válna a falu, ezért a ’90-es években megalapoztuk az ipari üzemek letelepedését – mondta el Lendvai Ivánné, aki 1996 óta Kunsziget polgármestere. – Az új munkahelyek lehetővé tették, hogy az emberek helyben dolgozzanak.

A polgármester hozzátette: négy alappillér mentén fejlesztik a települést: a munkahelyteremtés, a szükséges infrastruktúra kialakítása, a szolgáltatások támogatása, a tartalmas szabadidős lehetőségek megteremtése.

Lendvai Ivánné, Kunsziget polgármestere azt mondja: egy terv valóra váltásához támogató vezetésre és közösségre is szükség van. Fotó: R. Á.

– Jelenleg 28 bölcsődei és 90 óvodai férőhely van a településen. Emellett külön büszkék vagyunk a két tanítási nyelvű általános iskolánkra, ahová a környező településekről is érkeznek kisdiákok, sőt, felnőtteknek is tartottunk angol nyelvi képzéseket, hogy segítsük a munkavállalást. Számomra mindig fontos volt, hogy Kunsziget mellett a térség épüléséhez is hozzájáruljunk, legyen szó útfejlesztésekről vagy épp az új szennyvíztisztító megépítéséről. Utóbbinak épp zajlik a fejlesztése.

A komoly beruházások mellett azonban a falusias jelleg megőrzése is fontos volt, hiszen ez Kunsziget egyik vonzereje.

– Rendkívül gazdag hagyományokban a település. A Jézus-keresés és a Szent An­tal-kultusz évszázados hagyomány a településen, amelyeket a mai napig életben tartunk, és igyekszünk bevonni a fiatalokat, valamint a településre dolgozni érkezőket is.

Lendvai Ivánné a közelmúltban a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének emlékplakettjét vehette át a helyi önkormányzatokért végzett eredményes és következetes munkája elismeréseként. Az elmúlt huszonhét év polgármesteri munkájára visszatekintve elmondta, külön örömmel gondol a 2012-es Európai Falumegújítási Díjra, amelyet egész Magyarországot képviselve nyert el a település, valamint a Klímabarát Díjra.

– Már a kezdetektől figyelünk a környezettudatos megoldásokra. A következő időszak nagy tervei közt szerepel az energetikai fejlesztés és a termálvíz hasznosítása. Emellett a turizmust is szeretnénk tovább élénkíteni, és a szociális ellátást is fejlesztjük. Természetesen nem jutottam volna idáig az elképzeléseimmel a település vezetésének és a falu lakóinak támogatása nélkül.