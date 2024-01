Kreinbacher József, mint a méltatásban elmondták: türelmes, odafigyelő, alkotó, akit, hiába próbálunk beskatulyázni, minden dobozból kibújik. Egy minőség iránt elkötelezett, jövőt építő ember. Tíz évet várt arra, hogy Somlói szőlőbirtokán jó legyen a termés az egyik legjobb hazánkban készült pezsgőhöz. Egyedüliként a világon franchise lehetőséget kapott „Madame Tussaud”-tól, hogy elkápráztassa az öreg hölgy szigorú képviselőit. Sikerült. Olyan látványosságot hozott létre Budapest belvárosában, amelyet ezrével látogatnak a turisták és a magyarok, hiszen nem csupán a világ, de Magyarország leghíresebb alakjaival is lehet találkozni a palota termeiben. Belekezdett a legnagyobb magyar lapát kerekes gőzhajó, a 4. Károly megmentésébe, újraépítésébe. Ráadásként pedig ott van az asztalán egy új siklóvasút tervrajza, amely a Gellért -hegyre vihetné utasait. Alkotó elméje soha nem pihen, és naponta sarkalja arra, hogy az önmaga által felállított csúcsokat újra és újra megdöntse.

Az osztrák határ menti Vaskeresztesen született. Középiskolái után Győrbe vették fel a főiskolára. A rendszerváltással egyidőben vehette át mérnöki oklevelét. Tanult és dolgozott külföldön is. Friss diplomásként az építőiparban helyezkedett el. Már ekkor jó szemmel vette észre azokat a területeket, ahol hiányzott a minőségi szakmunka. Zavarta, hogy osztrák és német cégek végzik el az iparépítészet fontos feladatait, úgy, hogy magyar szakembereket alkalmaznak. A sváb családból származó törekvő fiatalnak nem kellett biztatás. A kulturális és szakmai ellentételeket egy személyben hidalta át. A magyar szívet és tudást ötvözte az osztrák és német precizitással.

Első jelentős vállalkozását a Metal Hungaria Holdingot egyik barátjával alapította, bár nevét kimondva nem ez a cég jut elsőként senkinek sem az eszébe, a mai napig ez vállalatbirodalma legjelentősebb tagja. Ma már az ország száz leggazdagabb embere között van. Vagyonát nem csupán gyarapítja évről évre, de felhasználja arra is, hogy a művészet mecénása, egykori iskolája, a Széchenyi István Egyetem, az emberi gondolat, a kultúra segítője legyen.

Maximalista. Életét nem álmodó, hanem álmait megélő vállalkozó. Sikeres, pezsgő életritmusú üzletember, örök elégedetlen, aki mindig jobbat akar, de aki figyeli, szereti, becsüli az élet értékeit. Mértéktartó hedonista, ahogy önmagát nevezi. Tiszteli a hagyományokat, szereti a formabontást.

Üzletemberként hisz abban, hogy a magas szintű tudás, a kutatás, melyet a Széchenyi Egyetemen végeznek, nem csupán ezernyi diplomást ad a magyar gazdaságnak, de lendületet, erőt és sokszínűséget is ahhoz, hogy hozzá hasonló sikeres vállalkozók kerülhessenek ki az iskola padjaiból. Ezért segít, mentorál, működik együtt számos területen az egyetemmel. Munkássága, gondolkodása figyelemre méltó és példaértékű.

Az egyetem kiválóságait is díjazták. Az év oktatója elismerést dr. Pinke Gyula, az év hallgatója díjat Bosits Dorina jogász és Doma Dániel mérnökinformatikus hallgató, az év nemzetközi hallgatója díjat Wiradisuria Ahmad Faishal logisztikus hallgató kapta.

Elismerések:

Pinke Gyula professzor a Magyar Tudományos Akadémia doktora, gyombiológus, a botanika tudományának országos és nemzetközi szinten is elismert művelője. Publikációs tevékenysége és idézettsége példaértékű. Több évtizedre visszanyúló oktatási tevékenysége során kimagasló elméleti tudásával és magával ragadó gyakorlatiasságával szakemberek százainak botanikai tudását alapozta meg. A hallgatói felmérések és visszajelzések alapján a Széchenyi István Egyetem egyik legfelkészültebb és legjobb előadója, aki az elméleti ismeretanyagot gyakorlati példákon keresztül közérthetően adja át. Felkészültségével és egyéniségével Pinke Gyula professzor úr a hazai felsőoktatásban dolgozók számára követendő példa.

A jogász szakos Bosits Dorina a Széchenyi István Egyetem hallgatói közül a legmagasabb pontszámmal nyerte el a Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjat az idei tanévben. A 2022-es YOU MÁJT WIN jogtörténeti tanulmányi verseny és a tavalyi latin műveltségi verseny győztese. Kiemelkedő tanulmányi eredményei mellett a sportban is kiválóan teljesít, az egyetemi röplabdaszakosztály tagjaként számos versenyen, többek között a Magyar Egyetemi és Főiskolai Országos Bajnokságon vállalt fontos szerepet. Hallgatótársaiért végzett tevékenysége példaértékű. Kimagasló szervezőmunkával járult hozzá a 36. Országos Tudományos Diákköri Konferencia elmúlt évben Győrben rendezett Állam- és Jogtudományi Szekciójának sikeréhez.

Doma Dániel mérnökinformatikus hallgató a Széchenyi István Egyetem mérnöki-technológiai területen tanuló hallgatói közül a legmagasabb pontszámot érte el a 2023/2024-es tanév Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj pályázatán. Két különböző tudományterülethez kapcsolódó szakkollégiumnak is tagja: az Informatikai, valamint a Gépész- és Villamosmérnöki Szakkollégiumban is végez kutatás-fejlesztési tevékenységet. Több tudományterületet is érintő innovációjával sikert ért el a Tudományos Diákköri Konferencián: olyan webes térképet hozott létre, amelyen élőben látható a hazai villamoserőművek teljesítménye. Büszke arra, hogy részt vehet a Széchenyi István Egyetem saját műholdjának fejlesztésében. Kiváló tanulmányi eredményével, elkötelezettségével követendő példát mutat a műszaki karok hallgatóinak.

Wiradisuria Ahmad Faishal Indonéziából érkezett a Széchenyi István Egyetemre. A kitűnő tanulmányi eredményekkel rendelkező logisztikai mérnöki alapképzés szakos nemzetközi hallgató a Tudományos és Művészeti Diákköri Konferencián első helyezést ért el a logisztikai szekcióban. Tanulmányi eredményei mellett nagy hangsúlyt fektet a közéleti szerepvállalásra, a mások érdekében végzett tevékenységre, sokszor szabadidejében segít hallgatótársainak a tananyag elsajátításában, az órákra és a vizsgákra való felkészülésben.

Az elismerések sorát a bál Médiaszemélyisége Díjának átadása zárta, amelyet az est házigazdája, egyik műsorvezetője, az ismert tévés, Gönczi Gábor vehetett át.

Gönczi Gábor a külkereskedelmi főiskolán végzett, ám a nagyvilág és gazdaság nem vonzotta annyira, mint az újságírás. Egy legendás iskolában egy legendás csapat tagjaként ezért végezte el Komlós Gábor újságíró iskoláját. A média napja a Napkelte műsorában sütött rá először. Az RTL Klub egyik legismertebb, legszeretettebb műsorvezetője volt. Közvetlen, kedves, érdeklődő, akit mosolyáról az országban mindenütt felismernek. Pár éve az egyik legnézettebb magyar kereskedelmi televízióhoz, a TV2-höz igazolt. Népszerűsége és ismertsége nem csökkent, sőt…

Alig volt 16 éves, amikor a barátaival úgy döntöttek, csinálnak egy buli zenekart. Ma már ők tartják az ország legnagyobb házibulijait. A Médiabálon is nagyon sokszor vendégeskedtek, és ha ő énekelt, barátai zenéltek, táncparkett nem maradt üresen. Volt, hogy ötnapos szilveszteri bulit csináltak Várgesztesen, volt, hogy A Story gálán játszottak és nemrégiben a győri szilvesztert is velük mulathattuk át. Az együttes frontembere, aki nap mint nap megy a híradó stúdiójába, gondoskodik szerelméről, gyerekeiről, és ha csak teheti műsorvezetést is vállal. Nem csupán énekes, nem csupán hírolvasó újságíró, nem csupán kiváló műsorvezető, nem csupán sikeres tanácsadó könyv írója, de a Médiabál tanácsadója, a szervezők és a győriek barátja, kicsit a város jó híreinek szószólója. Boldog apa, boldog férj, mindig ragyogó egyéniség.

A nyitótáncot a Győri Balett művészei mutatták be a világhírű operaénekes, Miklósa Erika csodálatos előadása alatt.

A szervezők különleges tárlatra invitálták a bál résztvevőit. A Magyar Művészeti Akadémia és az egyetem kortárs művészeinek alkotásai varázsolták igazán különlegessé az estet. A kifinomult művészeti élményekkel teli estről a finom étkek, italok sem hiányozhattak, mint ahogy a kiváló zene, ami a táncparkettre csábította a bálozókat.