A büntetés-végrehajtási intézetekben ítéletüket töltő rabok egy része évről-évre lehetőséget kap arra, hogy a börtön falain kívül végzett munkával szimbolikusan enyhítsen az általa okozott károkon, közben saját társadalmi visszailleszkedésüket is elősegítsék. A rendkívül változatos, úgynevezett jóvátételi programoknak köszönhetően szépülnek meg kórházak, gyermek- és idősotthonok, iskolák, óvodák és közterek. Emellett a pénzkereseti lehetőséggel bíró fogvatartotti munkáltatás is széles körben ad lehetőséget a rabok számára a saját és a köz számára is hasznos időtöltés végzésének.

Külső munkálatok során gyakorta vesznek részt elítéltek tereprendezésben, takarításban, bozótirtásban. Idén fogvatartottak nyírták a füvet több szombathelyi temetőben a Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet és a Vas Megyei Temetkezési Kft. megállapodása alapján. A szabadságvesztésüket a vármegyeszékhely börtönében töltő fogvatartottak hat, jelenleg is üzemelő köztemetőben végeztek jóvátételi munkát: április végétől október közepéig a herényi, az oladi, a zanati, a zarkaházi, a szentkirályi és a gyöngyöshermáni temetőben nyírták a füvet, és vágták a sövényt. Mindenszentek és halottak napja alkalmából a Budapesti Fegyház és Börtön elítéltjei tették rendbe az Új köztemető melletti Kozma utca környékét. Egerben szintén nagy hagyománya van a városi ünnepségek helyszíneinek fogvatartottak általi előkészítésében. 2023-ban már 127. alkalommal takarítottak, füvet nyírtak, parkot gondoztak és a lehullott leveleket is összegereblyézték az egri rabok.

A folyók mentén is időszakosan feltűntek a rabruhás munkások. A Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet és a Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság szoros együttműködés keretében foglalkoztatja a fogvatartottakat. Idén hat elítélt bevonásával, havonta négy alkalommal végeztek kaszálást, bozótirtást, csatornameder takarítást. A szekszárdi börtön elítéltjei jóvátétel keretében, Kölesden tisztították meg a kerékpárút melletti vízelvezető árkot, Állampusztán a Fűzvölgy Öntöző Főcsatorna kilométereken át kanyargó partszakaszát tették rendbe, Vácon pedig a Duna-parton húzódó sétányt és kerékpárutat takarították meg a helyi börtönben raboskodók. A Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság és a Zala Vármegyei Büntetés-végrehajtási Intézet között is aktív az együttműködés: az intézet a társadalmi szerepvállalása megerősítéseként és a fogvatartottak reintegrációja keretében részt vállal a vízügyet érintő munkálatokban – az elítéltek elsősorban az árterületeket tették és teszik rendbe a jövőben is.

A bévé szántóföldi növénytermesztéssel, és állattartással foglalkozó gazdasági társaságainál a kézimunkát igénylő feladatokat minden évben – részben, vagy egészben – az elítéltek végzik a földeken. A mezőgazdasági munkálatokban az ősz kiemelt jelentőséggel bír, ezúttal is több tonna kukoricát, szóját és napraforgót arattak a Nagyfa-Alföld Kft. termőföldjén. A munkálatokban segédkező fogvatartottak egyhektárnyi fokhagymát, és háromhektárnyi vöröshagymát is a magtárakba takarítottak. Október közepén közel háromszáz hektáron elvetették a búza és a repce magjait, ezt követően pedig az őszi fokhagymát telepítették, leszedték a fűszerpaprikát és segédkeztek a learatott termények csoportosításában. Pálhalmán az Agrospeciál Kft.-nél gabona vetőmagok feldolgozása (gépi manipulálás, csávázás) 2023. augusztus 4-én kezdődött és 2023. szeptember 24-én fejeződött be. Ezen idő alatt 453.200 kilogramm őszi árpa és 766.000 kilogramm őszi búza vetőmagot állítottak elő. Az elkészített és a hatóság által minősített vetőmagok a termeltetési partnereinken keresztül az ország minden tájegységére eljutottak.

Fogvatartottak keze nyomán épültek, szépültek az intézeti és állami tulajdonú helyiségek is. Megújult a Tolna Vármegyei Büntetés-végrehajtási Intézet vizesblokkja, valamint a vármegyében három elítélt tette rendbe Alsónyék közelében egy állami tulajdonú raktárépület telephelyét. A Hajdú-Bihar Vármegyei Büntetés-végrehajtási Intézetben folyó felújítási munkálatoknak köszönhetően a konyhai előkészítő helyiségek, a főző, a mosogató, valamint a tálaló helyiség festésére került sor. A házi műhelyeknek köszönhetően további intézetek is renováláson estek át. Többek között a Kiskunhalasi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet oktatási épületének lépcsőjét csempéztek ki a burkoló szakmaképzés gyakorlat lezárásaként a fogvatartottak, a Sopronkőhida Fegyház és Börtönben egy számítógépes munkaállomással felszerelt új tárgyalóhelyiséget alakítottak ki, valamint Pálhalma is két modern, időjárás álló buszmegállóval gazdagodott az idén. A csaknem 140 éves pécsi börtönben önként jelentkeztek a rabok saját zárkáik kifestésére. A 2023 nyarán bevezetett „Házi Praktikák” nevű szakkör részeként a térítésmentes munka hozzájárult ahhoz, hogy a cellák lakói nagyobb körültekintéssel legyen saját munkájuk állagmegóvására.

Jóvátételi munkában végezték a kádártai református templom kerítésének mázolását és a falfestés javítását a veszprémi rabok, valamint a veszprémi rendőrségi fogda festését is fogvatartottak végezték: négy elítélt egy hét alatt tette rendbe a zárkákat, a szociális és közösségi helységeket, valamint a folyosót. A csopaki Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ közel 18 hektáros objektumának parkgondozási feladatiban is fogvatartottak segédkeztek, a győri büntetés-végrehajtási intézet elítéltjei pedig a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság csónakházában végeztek festési munkálatokat. A borsodi Szirmabesenyő egész évre ellátta munkával a jóvátételre jelentkező rabokat: vízelvezető árkot takarítottak, rendbe tették a sírkertet, és egyéb közterületek tereprendezését is ellátták. Újabb állomásához érkezett a Gyermekotthonok Felújítási Programja, amely a büntetés-végrehajtási szervezet és az alapvető jogok biztosának közös projektje. Felsőzsolcán a Szent Benedek Lakásotthon, Balassagyarmaton pedig az Ipolypart Fészek Gyermekotthon újul meg a közeljövőben fogvatartotti munkáltatással.