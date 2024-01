„Krisztusi értékrend – korszerű tudás” hirdeti az iskola jelmondata. Ennek szellemében elsősorban azok a családok választják a Szent Orsolyát, akik számára a tudás mellett az is fontos, hogy milyen lelki közegben nevelődnek a gyerekek.

- Az utóbbi évek infrastrukturális fejlesztéseinek köszönhetően az iskolánkban modernizált és minden igényt kielégítő, szép környezetben zajlik az oktató-nevelő munka. A digitális megújulás keretében az idei tanévben a 7. és 10. évfolyamosok kaptak laptopokat, tavasszal pedig az 5-6. és 9. évfolyamosok számára érkeznek a korszerű tanulást segítő eszközök. Bár a mi iskolánkat is érinti a pedagógushiány, vannak nehézségeink, de a kollégák teherbíró képességének, hozzáállásának és óraadóinknak köszönhetően egyetlen tantárgy óraszámát sem kellett csökkenteni. Nálunk továbbra is száz százalékos a szakos ellátottság. Noha történtek próbálkozások, a közel százfős, összeszokott tantestület nem engedte, hogy bármiféle hangulatkeltés felborítsa az iskola rendjét a tanulók rovására. Bár fáradtabban ugyan, de mindenki teszi a dolgát - mondta dr. Kovács András igazgató a felvételi eljárás megkezdése apropóján.

- Örömmel és büszkeséggel tölt el bennünket, hogy a középiskolai rangsorban gimnáziumunk ismét felkerült az úgynevezett „százas listára” hat másik vármegyei gimnáziummal együtt. Eredményeink alapján régóta a legjobbak között vagyunk, a magyar érettségiket tekintve például a 47. helyen állunk. Az egyházi fenntartású iskolák országos rangsorában pedig a 18. helyen szerepelünk - tette hozzá az igazgató.

A gimnázium tanulói az elmúlt években számos alkalommal képviselték az iskolát és Sopront az országos, vagy nemzetközi versenyeken, olimpiákon a különböző tantárgyi, sport és zenei megmérettetéseken. Dr. Kovács András büszkén újságolta, hogy az őszi érettségin is remek eredmények születtek. Angolból például a 41 érettségizőből 40-en jeles eredménnyel végeztek, németből pedig a 13 vizsgázóból 11 a legjobb érdemjegyet kapta. Emelt szinten is többnyire 90 százalék felett teljesítettek a tanulóik, sőt volt 100 százalékos eredmény is.

Matematikából, magyar irodalomból és digitális kultúrából is továbbjutottak diákjaik az OKTV második fordulójába. A Karate Európa Bajnokságról harmadik helyezéssel tértek haza, a Knockdown Magyar Bajnokságban az élen végzett az Orsolya csapata, "A jövő legyen veled! 2.0" című videóesszé pályázaton pedig másodikok lettek. Megyei szinten megnyerték a Kispályás Floorball döntőjét, B33 Kosárlabdában pedig a második helyet szerezték meg. A Soproni Kaland városismereti vetélkedőn és a Sopron városi egyéni sakkbajnokságon első helyezést értek el, a Vasvilla Informatika csapatversenyen, valamint a Városi Mezei Futóversenyen másodikok lettek. Tanulóik jelenleg is több versenyben érdekeltek.