A megállapodás szerdai aláírásának köszönhetően már a januári bérekben érvényesül a bérfejlesztés első eleme, amely a bruttó 600 ezer forintos alapbérig átlagosan 17 százalékos, legalább havi bruttó 70 ezer forintos emelést jelent a munkavállalók számára 2024-ben.

A vasutas és a HÉV-szakszervezetek után 2024. január 31-én a Volánbusz érdekképviseletei is aláírták a MÁV-VOLÁN-csoport 2024–2026-ra vonatkozó bérmegállapodását. A cégcsoport munkavállalói 3 év alatt legalább 28,4 százalékos béremelést kapnak, amiből már idén 17 százalékos, de legalább bruttó 70 ezer forintos emelés jár bruttó 600 ezer forintos alapbérig. A bruttó 600 ezer forint feletti alapbérrel rendelkező kollégák egységesen bruttó 102 ezer forintos bérfejlesztésben részesülnek, részmunkaidő esetén a munkaidő arányában változnak az összegek. Az autóbusz-vezetők esetében ez 20 százalék feletti béremelést jelent csak az idei évben, ami a különféle pótlékokkal együtt havonta akár több mint bruttó 140 ezer forintos keresetnövekedést is jelenthet. A munkavállalók jogi garanciát kaptak a következő két évre is arról, hogy bérük biztosan az infláció felett fog növekedni. A megállapodással a sztrájkolók követelései is jelentős részben teljesültek.

A Volánbusz kollektív szerződés kötésére jogosult érdekképviseletei, a KKSZ és a SZAKSZ időben meghozott, felelős döntésének, a bérmegállapodás január 31-i aláírásának köszönhetően az emelt összegű juttatások már január elsejétől járnak valamennyi munkavállalónak. A vállalatvezetés és az érdekképviseletek közös erőfeszítéseinek köszönhetően az alkalmazottak a lehetőségekhez mérten legkedvezőbb ajánlatot kapták a tulajdonostól. A bértárgyalások folytatása érdemi jövedelemkiesést jelentett volna minden egyes munkavállalónak, azok számára is, akik már az elmúlt napokban szerettek volna élni az ajánlattal.

A Volánbusz üdvözli a megállapodást, amely valódi jövedelemnövekedést és kiszámíthatóságot biztosít munkavállalóinak már 2024 elejétől - írta közleményében a Volánbusz.