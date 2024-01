A Választási Bizottság által közzétett hivatalos végeredmény szerint az új AHFSZ elnök Háromi László lett, aki korábban a motorgyár elnökhelyettesi pozícióját töltötte be. Németh Sándor az AHFSZ korábbi elnöke lemondása után nem is jelöltette magát, így egyértelmű volt, hogy az egyetlen induló tölti be a vezető pozíciót.

Az AHFSZ gazdasági elnökhelyettesének Fekete Róbert Györgyöt választották a három jelöltből. A tisztséget korábban betöltő elnökségi tag csalás és sikkasztás vádja miatt letartóztatásban van. A szakszervezet motorgyári elnökhelyettesei Csalogány György és Majer Zoltán lettek, akik már tapasztaltak a témában. Csalogány György korábban is ezt a pozíciót töltötte be, kommunikációért és médiakapcsolatokért felelt, míg Majer Zsolt motorgyári elnökségi tagként az adományozás, tagszervezés és toborzás területén dolgozott.

A járműgyári elnökhelyettesi pozíciókat új tagok vették át Ruff Péter és Zsidi Dávid. Elnökségi tagnak választották a tisztújító választást követően Herczku Gábort és Surányi Szabolcsot, akik korábban is elnökségi tagok voltak, valamint Novákné Bujáki Szilviát.

Az idei bértárgyalásokat februárban kezdi meg a munkaadó és a munkavállalói érdekképviselet.