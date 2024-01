Ahogy arról portálunkon is beszámoltunk, január 23-án a reggeli órákban az M1 autópályán Tata térségében - Hegyeshalom felé - egy kamionról fémdarabok estek az úttestre. Ennek következtében közel 50 gépjármű kapott defektet. A kamion sofőrje észlelte a történteket, és félreállt az úton. Így rövid időn belül be lehetett azonosítani a károkozót, illetve a jármű kgfb biztosítóját is. A sérült járművek üzemben tartói, illetve tulajdonosai a káreseményt a MABISZ Információs Központjában, az (1) 802 8400 telefonszámon jelenthetik be a szóban forgó biztosítóhoz.

A kamion kötelező gépjármű-felelősségbiztosítása kiterjed az okozott kárra. Az érintett biztosító társaság már meg is kezdte az eddig bejelentett károk rendezését.