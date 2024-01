Fertőrákoson kínálják eladásra ezt a Smart Villát, ami akár befektetésnek is kiváló lehet. A 10 apartmanos ingatlan teljesen automatizált, személyzet nélkül üzemeltethető. Az apartmanok mellett tartozik még hozzá wellness részleg is, az ár pedig az épületen kívül a berendezést és az üzemeltető céget és a technológiát is tartalmazza.

Eladásra kínálok egy prémium kategóriás, teljesen felszerelt, 10 apartmanos, automatizált működésű intelligens Smart Villát, kiváló befektetési lehetőségként.

A vételár az alábbiakat tartalmazza

Az ingatlant: 600 négyzetméteres épület, 1605 négyzetméteres telek. A teljes berendezést Az üzemeltető céget A weboldalt A domaint A tárhelyet A SabeeApp előfizetést → szálloda szoftver A brandet Az OTA szerződéseket

A Villa jellemzői

Épületszintek: 3

Épületszintek: 3 Apartmanok száma: 10

Befogadóképesség: 30 fő

4 csillagos minőség

Tágas, modern, teljesen felszerelt apartmanok, minikonyhával, LED TV-vel, gardróbbal és zuhanyzós fürdőszobával

Wellness részleg: kültéri/beltéri medencék, jakuzzi, finn és infra szaunák

Személyzet nélküli, intelligens üzemeltetés[...]”

További hasonló ajánlatok az ingatlanbazar.hu oldalán! A hirdetést eredeti formájában, javítás nélkül közöljük.