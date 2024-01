60 évvel ezelőtt, 1964 szeptemberében falubeli társaimmal együtt először léptünk be a csornai Hunyadi Gimnázium kapuján. Tele szorongással, félelemmel, mint afféle falusi, osztott osztályos iskolából érkező gyermekek. Mi lesz most? Ráadásul egy matektanárt megelőzött a híre. Majd lesz nektek nemulass a Panni nénivel. Más matektanár is van, nem biztos, hogy hozzá kerülünk. De amikor a tanévnyitó utáni osztályfőnöki órán ismertették a másnapi órarendet, miszerint a harmadik óra matematika a Karakai Panni nénivel, azért összedőlt a világ.