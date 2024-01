Az iváni polgármester, Hajtó Péter számolt be a településfejlesztéssel kapcsolatos céljaikról, melyeket az idei évre tűzött ki az önkormányzat. A tervek között szerepel a település arculatának szépítése, az iskolaként működő Széchenyi-kastély felújítása és egy közösségi tér kialakítása.

– Mintegy tizennyolcmillió forintos támogatásból kerékpáros-lovas pihenőt építettünk az elővágta színtere mellett. Ugyanis a településünkön fellendülni látszik az effajta turizmus, de ez idáig nem tudtak hol megpihenni az emberek. Itt kialakítottunk lovas karámokat is, ahol az állatokat lehet etetni és itatni. A célunk pedig az, hogy így becsatlakozzunk a térség turisztikai életébe – mondta el lapunknak Hajtó Péter polgármester. Hozzátette, már aláírták a szerződést, így idén is megrendezik a Nemzeti Vágta elővágtáját.

– Év végén elkezdődött a csapadékvíz-elvezető rendszer kivitelezése. A Kápolna utcában teljes egészében megújult, és megkezdődtek a munkálatok a Rákóczi soron, a József Attila utcában és az Árpád utca egy részén. Igyekszünk az összes csapadékot megtartani, ezáltal is növelni a település klíma­ellátottságát. Ennek alapján született meg az az ötlet, hogy létrehozunk egy esővíztározót, ahol a későbbiekben sétányokat alakítunk ki. Ezzel együtt szeretnénk elkezdeni a parkosítást, mellyel megszépülhetne Iván arculata. A terveink között szerepel egy közösségi tér kialakítása is, ahol akár termelői piacokat is lehetne tartani. Emellett Petőfi születésének kétszázadik évfordulójára elkészült egy emlékmű, amit a településünkön működő művészeti egyesület vezetője, Balogh Eszter tervezett – részletezte.

A Petőfi születésének 200. év­fordulójára elkészült emlékmű.

Fotó: Máthé Daniella

A település vezetője ki­­emelte, szeretnék az intézményeket is felújítani, köztük az idősek otthonát, az iskolát és az óvodát.

– Itt az ideje, hogy az idősek otthonán felújítsuk a külső homlokzat szigetelését, és energetikai korszerűsítést végezzünk. Hosszú távú terveink közt szerepel az iskolaként működő Széchenyi-kastély renoválása is. Azonban ez több száz millió forintos beruházás lenne, amire igyekszünk megtalálni a forrást. Létfontosságú még az óvoda fejlesztése, hiszen egyre több a születendő gyermek. A célunk, hogy többlépcsős pályázat keretében tervezzük a munkálatokat – mondta el Hajtó Péter. Végezetül kitért arra, hogy a szomszédos településekkel együttműködve szeretnék a külterületi utakat helyreállítani.