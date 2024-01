– Hogyan élte meg, hogy dr. Dézsi Csaba András felkérte az alpolgármesteri poszt ellátására?

– Megtiszteltetés volt a felkérés, de meg is lepett. Így magasabb szinten folytathatom a megkezdett munkát. Polgármester úrnak, aki szereti a gyors feladatmegoldásokat, volt alkalma megismerni az elmúlt években. Tapasztalhatta, hogy a feladataimat a lehető leggyorsabban és a legjobb minőségben szeretem elvégezni. Természetesen továbbra is nagyon odafigyelek a ménfőcsanaki városrészre, hiszen ott választottak meg képviselőnek. A munkámat az is segítheti, hogy nemzetközi tanulmányok és nemzetközi igazgatásszervező szakon végeztem, ahol a közigazgatás minden oldaláról tanultam. Nagyon sok jogi ismeretanyag volt, így ezen a téren is van némi jártasságom. Ezért nem meglepő, hogy ha egy feladatot kapok, először megkeresem az ahhoz tartozó jogszabályokat. A Széchenyi István Egyetemen a regionális és gazdaságtudományi doktori iskolában kutatási témám Győr szociális és egészségügyi szolgáltatásszervezési modellje volt, így ez a terület is közel áll hozzám. Az elképzeléseim megvalósításában kitartó vagyok. Amit kitűzök célul, azt meg is valósítom. A munkámban a családom a legfőbb támaszom.

A fő prioritás a rendszer magas szintű működése

– Mivel kezdte a munkát?

– Minden területen kértem egy idei évre szóló feladatlistát a programokról, teendőkről és arról, miben tudok segíteni. A szociális, az egészségügy és a lakásügy nem új feladat, bizottsági elnökként ismerős terep. A legfontosabbnak azt tartom, hogy ugyanolyan magas színvonalon tudjuk működtetni a szociális intézményi hálózatot, mint eddig. További figyelmet szeretnék fordítani az intézmények infrastruktúrájának fejlesztésére. Nagy hangsúlyt szeretnék fektetni a dolgozók erkölcsi megbecsülésére is, hiszen emberfeletti munkát végeznek. Példaként állhatnak a helyi társadalom elé, mert nagyon megérdemlik.

A változáshoz igazodni kell

– A kollégákkal átnézzük az egészségügyi alapellátás intézményeit is. Kányai Róbert igazgató úrral már elkezdtük az orvosi rendelők felmérését. Át kell tekinteni, újra kell gondolni a bérlakásügyi rendszerünket. Minden folyamatosan változik körülöttünk, a rendszert is ehhez kell rugalmasan igazítani. A WHO Egészséges Városok Programja a szívem csücske. Egy nagyon fontos terület, ami nem kap kellő hangsúlyt, pedig valamennyiünk egészségéről, a megelőzés, az egészséges életmód, a táplálkozás fontosságáról szól. A legfőbb feladat a szemléletformálás. Nagyon sok jó kezdeményezés van, de szeretnék még többet tenni ezen a területen. Az idősbarát vonal nagyon jól kialakult, de nem árt felpezsdíteni az Idősügyi Tanács munkáját sem. Tavaly elkezdtünk dolgozni a családbarát város megvalósításán is. Nagyobb figyelmet szeretnék fordítani a családosokra. Ménfőcsanakon minden városrészi programon gyerekprogramot is szerveztünk. Annyira jó látni, hogy örülnek neki a családok, jól érzik magukat, sok pozitív visszacsatolást kapok.

Otthon a nemzetközi kapcsolatok szintjén is

– A környezetvédelem terén folytatjuk a közös gondolkodást. A városrészi tapasztalataimat jól tudom hasznosítani. A fecskevédelmi program már eddig is a feladatom volt. Ezen a területen is a szemléletformálás fontos és az, hogy az embereket aktívan be tudjuk vonni a munkába. Ehhez megfelelő minőségű és mennyiségű információval kell ellátni mindenkit. A nemzetközi kapcsolatok főként a testvérvárosi kapcsolatok ápolását jelentik. Nem áll távol tőlem ez a terület sem, hiszen nemzetközi tanulmányok szakon is végeztem, angolul, németül, olaszul beszélek. Kértem egy összefoglalót a testvérvárosainkról és hetente kapok egy összegzést az aktuális hírekről, amelyeket meg is osztunk.