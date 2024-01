A doni katasztrófára emlékeztünk a hétvégén, a tragédia nyolcvanegyedik évfordulóján. Nagy tragédiája ez nemzetünknek, hiszen egyes források szerint csaknem 150 ezer magyar veszett oda, tűnt el vagy esett fogságba. Van-e olyan család Magyarországon, amelyiket valamilyen formában ne érintette volna a Don-kanyar, a veszteség? Minden elismerésem azoké, akik ma mindent megtesznek, hogy emléket állítsanak a hősöknek, az áldozatoknak.

Több véleményben is olvastam már, hogy a világháborúban elesett katonáink nem hősök voltak, hanem áldozatok. Én azonban úgy vélem, hősök is és áldozatok is voltak egyszerre. Igaz persze, hogy nem önként, hanem parancsot teljesítve mentek a harctérre, de ott igazi hősökké váltak, mert helytálltak. Számos, a világháborút túlélő, a hadifogságból hazatérő katona mesélt történeteket arról, miként védték, miként mentették a másikat a bajtársak, sokszor az életüket is feláldozva egymásért. És ettől a helytállástól válnak számomra igazi hőssé. És nagyon is helyénvaló, hogy évtizedekkel a történtek után is fejet hajtsunk az emlékük előtt, és ne felejtsük el, mi az a háború.

Csornán Horváth Ákos Pál premontrei kanonok is erre hívta fel a figyelmet a megemlékezésen mondott beszédében: „Katonáink hűségesek voltak egy olyan küldetéshez, ami nem annyira hazánk érdeke volt, hanem inkább a náci Németországé. Ezt hazánk fiai is tudták, parancsszó­­ra indultak úgy, hogy Istenre bízták az életüket, családjukat és nemzetüket. (...) Az idő múlik, az emlékek pedig elhalványulnak, mígnem teljesen elfelejtődnek. Ezért nekünk, ma élőknek kötelességünk emlékezni és emlékeztetni. (...) Próbálták kitörölni az emlékezetből, de nem tudták. A hősök és családjaik, ha titokban is, de megőrizték az emlékeket, egymás között pedig továbbadták azt.” Ez a kötelességünk nekünk is!