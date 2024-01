A nyugat-afrikai Ghánából érkezett Győrbe Esther Amofa-Adade, aki 2017 és 2019 között a Széchenyi István Egyetem angol nyelvű ellátásilánc-menedzsment mesterképzésén tanult, jelenleg pedig másodéves PhD-hallgató az intézmény Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Programjában (SZEEDSM). Mesterszakos diplomája átvételét követően szőlőhazája egyik egyetemén kezdett el oktatni. A doktoranduszhallgató 2022-ben Stipendium Hungaricum ösztöndíjasként tért vissza Győrbe, ahol disszertációjának fókuszában az ápolók nemzetközi migrációja áll. Ebben a migrációt befolyásoló tényezőket vizsgálja egy komparatív kutatás keretében Magyarország és Ghána összehasonlításával, gazdasági és törvényhozói szempontok szerint.

„A mesterképzésem alatt rengeteg pozitív tapasztalatot szereztem az intézményben. A doktori képzésre való jelentkezéskor a döntésben szerepet játszott az is, hogy már ismertem a várost, valamint az egyetem nyújtotta előnyöket. Ezek közt emelném ki a magas színvonalú oktatást, a modern kampuszt és kollégiumot – az utóbbi különösen fontos egy nemzetközi hallgató számára. A Széchenyi-egyetem folyamatosan fejlődik és számos lehetőséget nyújt az itt tanulóknak, ezek egyike az MIT LinQ által kifejlesztett Catalyst Europe program is, melyben nagy örömömre én is részt vehetek” – húzta alá a hallgató, aki jelenleg két kutatásban is aktív szerepet vállal.

Esther Amofa-Adade visszatért felsőoktatási gyökereihez, a győri egyetemre.

Rengeteg gyakorlati tapasztalattal gazdagodott mesterképzése alatt: több gyárlátogatáson vett részt, ami a hallgatókat az iparhoz is közelebb hozza. „Magyarországra érkezésemet megelőzően már rendelkeztem egy mesterdiplomával, de a Széchenyi István Egyetemen elvégzett mesterképzésem alatt rengeteget fejlődtem szakemberként és magánemberként egyaránt. A számos prezentációs feladat és projektmunka magabiztosabbá tett. Olyan gyakorlati tudásra tettem szert, amire azelőtt nem volt lehetőségem, ezáltal igazán jó előadóvá váltam. Olyan akadémiai légkör és oktatók vesznek itt körül, ami folyamatosan arra motivál, hogy még jobb legyek: olvassak, kérdezzek, kutassak többet. Ez a mentalitás adta meg számomra az önbizalmat ahhoz, hogy elinduljak az akadémiai pályán” – hangsúlyozta.

Hozzátette: az intézményben a hallgató a legmodernebb tudást sajátíthatja el. „A Széchenyi-egyetem iránt érdeklődőknek és a már itt tanuló hallgatóknak is azt tanácsolom, hogy hozzák ki magukból a maximumot és legyenek nyitottak az intézményben elérhető lehetőségek iránt. Itt folyamatosan új projektek várják őket, amelyek további ajtókat nyithatnak meg előttük”– tette hozzá a ghánai doktoranduszhallgató.