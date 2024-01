Mint a Magyar Építők írja, Győr védett műemléki jelentőségű területén, a kiemelten védett Nagyboldogasszony Székesegyház műemléki környezetében, több műemlékkel és kiemelten védett régészeti lelőhellyel is övezett területén található az MCC Oktatási Központ épülete, amelynek felújításához és átalakításához keresik most a kivitelezőt. A Győr belvárosában álló, a Bazilika és a Püspökvár szomszédságában található egykori szállodát 1978-ban építették Rába Magyar Vagon- és Gépgyár számára. A budapesti Hilton szállodához hasonló látványvilágban és minőségben átadott épület elismert belsőépítészek és neves képzőművészek munkáját dicséri. Azt is közölték, hogy a Káptalandomb Nemzeti Emlékhelyen található épület felújítása ugyan nem építési engedélyhez kötött beavatkozás, mert az épületegyüttes rendeltetése, használati módja nem változik; a munkákat különös gonddal kell elvégezni. Teljeskörű épületgépészeti, elektromos és építészeti felújítás történik az épület 65 százalékában korszerű gépekre, teljes hálózati kialakítással és bővítik az elektromos belső hálózatot, teljes rekonstrukció mellett. A gépészeti és elektromos korszerűsítés (a főberendezések, vezérgépek kapacitása) az épület egészét ki kell, hogy tudja szolgálni attól függetlenül, hogy jelen beruházás nem terjed ki az épület egészére. A tervezett kivitelezés nem terjed ki a szobaegységek és az uszodatér felújítására, illetve nem foglalja magába a tetőtér beépítését sem, de az a cél, hogy épületgépészetileg, elektromos vonatkozásában az új kialakítás lehetőséget adjon a későbbi felújításokra és funkcióváltásra cserék, átalakítások nélkül. A Magyar Építők hírében az Oktatási Központ felújításának tervezett összege nem szerepel, azt azonban hozzáteszik, a munkák idején is zavartalan lehet a működése.