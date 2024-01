65 éve - Ágfalva is termelőszövetkezeti község lett

Balf után Ágfalva a soproni járás második termelőszövetkezeti községe lett. Kedd volt a „nagy nap“, amikor a község száz parasztcsaládjából az utolsótól is elhozták a kitöltött belépési nyilatkozatot. Ősz óta folyik a szervezés Ágfalván nem ment olyan könnyen, vagy inkább hirtelen a belépés, mint a megye több más községében, amelyekről már hírt adtunk. A szövetkezeti községgé válás története a múlt ősszel kezdődött. Szeptemberben alakult meg tizenhárom családdal a Táncsics. Javarészt olyanok voltak az alapító tagok ebben a szövetkezetben,akik valamikor gazdálkodással foglalkoztak, de azután iparba mentek dolgozni Sopronba. Az ősszel otthagyták a gyárat, szövetkezetet alakítottak. Majdnem kivétel nélkül fiatal, munkabíró emberek. Ki is mondták maguk között a „szentenciát“: csak fiatalt tesznek be a szövetkezetbe. Ez a hibás, rossz felfogás kicsit meg is akasztotta a további szervezést. A meglettebb és több földdel bíró gazdák végül is éppen a választások napján egy új előkészítő bizottságot alakítottak. Két nap múlva megszületett Ágfalva második szövetkezete, a Rákóczi. Mind a két termelőszövetkezet azonnal hozzáfogott a közös gazdálkodás megszervezéséhez. Amit tudtak a mezőn tenni, azt már közösen tették. Mindkét szövetkezetben egy-egy lánctalpas traktor azóta is dolgozik. Állatállományt hoztak össze, közös gazdálkodási tervet készítettek az idei esztendőre. Munka közben azért arra is volt gondjuk, hogy ébren tartsák a gondolatot a falu népében. Lépjen be mindenki, mert így tudnak csak szép eredményekre képes közös gazdaságot kialakítani. Még a múlt évben fel is szaporodott a Táncsics tagsága 22 főre, a Rákóczi Termelőszövetkezeté 18-ra. Egyszer már megérték az ágfalviak, hogy termelőszövetkezeti községnek mondták a falujukat. Segített-e ez a tény most a szervezésben? Hiszen a falu dolgozóparasztjainak jórésze előtt már nem volt új dolog a szövetkezés. Bizony nem segített. Sőt a legfőbb gond, ami visszatartotta az embereket, az volt, amit ifjú Rajki József tízholdas gazda mondott el: — Sokan vannak a faluban,akik már kétszer léptek ki. Először ötvenháromban, aztán meg ötvenhatban. Voltak, akik ki se akartak lépni, de az ellenforradalomban valósággal szétzavarták a szövetkezetét. Amit kétszer elkezdett az ember és kétszer nem sikerült, azt harmadszor már igen meggondolja. Jól meggondolták, végül mégis a szövetkezés mellett döntöttek. Joggal mondják a község vezetői,hogy ez afféle szavazás volt itt a megye legnyugatibb csücskében.Szavazás a párt, a kormány politikája mellett. Van bizalmuk az embereknek, hogy többet nem ismétlődnek meg sem az ötvenhármas, sem az ötvenhatos bajok, nehézségek. Csak ezzel a bizalommal lehet magyarázni, hogy végül mégis az egész falu a szövetkezés mellé pártolt. A belépő száz család majdnem egész pontosan megoszlik a két termelőszövetkezet között. A Táncsics és a Rákóczi fog osztozni a több mint ezer hold szántón és a száz hold, körüli szőlőn, gyümölcsösön. A faluban igen nagy a munkakedv, reménységük a jövőben nagyon biztató Még nem is döntött mindenki, amikor már terveznék, hogy 150 férőhelyes közös istállót építenek, mert a legfőbb gazdálkodási ág az állattenyésztés lesz. Tejet, húst akarnak adni a szomszédos Sopronnak. És természetesen sok gyümölcsöt. Azzal „búcsúztak"a szervezésben segítő megyei, járási elvtársaktól — akik most jövőre tették át „székhelyüket“ —, hogy majd a szövetkezetek hétköznapjain is látogassanak ki Ágfalvára és segítsenek a közös törekvésekben.

25 éve - Fegyveres rablás százhúszezer forintért

Eddig ismeretlen férfi szerdán este 18 óra 25 perckor az egyik ismert, a nap legnagyobb részében igen nagy látogatottságnak örvendő soproni bevásárlóközpont közelében követett el fegyveres rablást. A parkolótól alig pár méternyire húzódó épület boltját alig pár hónap leforgása alatt kétszer is kirabolták. - Az első rabláskor, tavaly kora ősszel is én voltam az üzletben - mondja az eladó, H.-né Cs. T.,aki alig több mint fél éve dolgozik a főképpen dohányt és szeszes italt árusító boltban. -Akkor ki hitte volna, hogy a legforgalmasabb napok egyikén, szombaton fényes nappal valaki betér hozzánk, s kirámolja a pénztárt? Nem akartam akkor sem odaadni a pénzt, az egyik ötezres ketté is szakadt, de végül is mit tehettem egyedül a rabló ellen? Minden olyan gyorsan játszódott le... Soha nem hittem volna, hogy velem ugyanez még egyszer megtörténhet. S míg ősszel biciklin menekült a rabló, akit azóta sem sikerült megtalálnia a rendőrségnek, most egyszerűen futásnak eredt az elkövető. Amikor ez az idegen belépett az üzletbe, nem is gondoltam semmi rosszra. Ám ő nem sokat teketóriázott, előrántott egy pisztolyt. Rögtön sikítani kezdtem, hátha meghallják a közelben, de ő megfenyegetett: lelő, ha nem hagyom abba. Ijedtemben továbbra is csak segítségért kiabáltam, e közben az ismeretlen villámgyorsan odalépett a pénztárhoz, kikapta az aznapi bevételt, mintegy százhúszezer forintot, és máris a kijárat felé indult. S hogy ki lehetett az illető? Mintha álbajuszt viselt volna, kis kerek szemüveggel. Eszembe jutott a férjem és a kisgyermekünk, no meg az, hogy nem is olyan régen Budapesten nem egy eladót megöltek ilyen támadások során. Rá kellett jönnöm, alig félév alatt kétszer születtem újjá... - A történtek után, alig pár percre rá magam is megérkeztem az üzletbe - mondta a tulajdonos, N. H. -Érdekes, hogy az illető az árukészlethez nem nyúlt, csak a készpénzt vitte magával. Forgalmas helyen vagyunk, ezért úgy vélem, valószínűleg drogos lehet az elkövető, ha ennyire nem félt a lebukás veszélyétől. Mindenesetre tekintélyes jutalmat ajánlunk fel annak, aki a rabló nyomára vezet bennünket.

Fotó: Kisalföld Archív

15 éve - Jobb helyre költöznek a józsefesek

Költöznek a gyerekek a megyei gyermekvédelmi központ József Attila utcai épületéből, miután az épület állaga leromlott, a férőhelyek betöltetlenek, az intézmény gazdaságtalan. Átszervezi a gyermekvédelmi központ soproni szakmai egységeit a fenntartó, a megyei önkormányzat. A változtatásnak több oka is van: egyrészt itt is csökkent a gyermeklétszám, másrészt az épületegyüttes műszaki állapota is rendkívül leromlott. - Röviden be kell mutatnom a soproni intézményrendszert, hogy érthető legyen az átszervezés - mondja elöljáróban Szendrődi Andor,a megyei gyermekvédelmi központ igazgatóhelyettese. - Öt szakmai egység működik Sopronban. Vannak a lakásotthonok - kettő a Kurucdombjon, egy Harkán -, összesen 36 gyermeknek nyújtanak családias ellátást. A Cseresznye sori otthonban negyven gyermek ugyancsak csak épületben működik 24 férőhelyládias környezetben él. Együtt lyel. Itt az állami gondozásból kivannak a testvérek, a csoportok kerülő, 18 és 24 év közötti fiat,acsaládiasan működnek, fiúk és lók élnek. A speciális ellátást lányok a szülői mintát nyújtó nem igénylő gyerekek, azaz a drogfügyelőkkel. Az utógondozó részlege, szenvedélybeteg, magatartásynk a József Attila utcában, a főzavarokkal küzdő 18 év alattiak - tizenöten - eddig a József Attila utcai épületegyüttes hátsó részében kaptak helyet. Őket, valamint a 24 növendék otthonául szolgáló gyermekotthont érinti most az átszervezés - magyarázta az igazgatóhelyettes. Az épületek adottságai arra sem adnak módot, hogy falaik közt kialakítsák a családias körülményeket. Műszakilag elavult, a közművei elöregedtek, a fenntartás drága. Ezért első körben kiürítik a hátsó épületet, megszüntetik a konyhát. Az átszervezés persze érinti a dolgozókat is, de mint Szendrődi Andor hangsúlyozta, hogy mindenkit el tudtak helyezni. A hátsó épület kiürítése valószínűleg csak az első lépés, a megyei önkormányzat később - ahogy a pályázatok ezt lehetővé teszik - kisebb és alkalmasabb egységekbe szeretnék költöztetni a gyerekeket.