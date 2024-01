Visszatekintő 14 perce

Erről szóltak a Kisalföld hírei decemberben - Citrom karácsonyra, árvíz szilveszterre

Az új év első napjaiban érdemes visszatekinteni mindarra, ami az óesztendőben történt. Mi is így teszünk, hónapról hónapra röviden felidézzük az időszak legérdekesebb történéseit. A Mikulás és a hó mellett sok minden más is érkezett decemberben. Köztük a bőséges citromtermés Kunszigeten, valamint az új mentőállomás átadója is. A buszsofőrök sztrájkoltak, de így is szinte mindenki célba ért. Sok rászoruló gyermekhez pedig ünnepi csodaként érkeztek az önzetlen ajándékok.

Dániel Viktória Dániel Viktória

Fotó: Csapó Balázs

Győr-Moson-Sopron vármegyében 70 százalékos volt a részvétel a Szolidaritás Autóbusz-közlekedési Szakszervezet sztrájkján. Az utasok közt volt, aki észre sem vette a sztrájkot, másoknak viszont jobban oda kellett figyelniük a menetrendre. A megkérdezett diákok arról számoltak be, hogy több vidéki osztálytársuk hiányzott a megváltozott menetrend miatt. Az iskolák is figyelembe vették a csökkent járatszámot – több óráról hamarabb elengedték a tanulókat, hogy elérjék az induló buszokat. Citromszüret télen A hőmérő higanyszála 0 fok alatt maradt, december közepén Kunszigeten mégis citromot szüreteltek. A Citrus és Pálma Kft. fóliasátra alatt roskadoztak a fák a mediterrán gyümölcstől.

Hobbinak indult a különleges vállalás, majd bemutató kert lett belőle. A termésmennyiség a család megélhetéséhez kevés, de a csodára rengetegen kíváncsiak.

2022 májusában mintegy 400 négyzetméteren ültettek el 100 két-három éves fát. Az első évben alig pár szem termést hoztak, mostanra korosodtak meg eléggé a rendes szürethez. Kunszigeti citrom szüret

Fotó: Rákóczy Ádám / Forrás: Kisalföld archív

Átadták az új mentőállomást Beköltözhettek az új állomásra a mentők. Az elmúlt években két tucat mentőállomás újult meg az országban, ezek közül a győri Szauter utcai az egyik legmodernebb. Ezen az állomáson százharmincan dolgoznak a legjobb körülmények között.

A közel négymilliárd forintos beruházás átadóját eredetileg őszre tervezték. Győrben és környékén napi ötven-hatvan esethez riasztják a mentőket, ezen belül a város déli részéről kapják a legtöbb hívást.

Az új központban 10 mentőautó – ebből két mentőorvosi kocsi – kapott helyet. Hivatalosan is átadták az új mentőállomást Győrben

Fotó: Rákóczy Ádám / Forrás: Kisalföld archív Dobozfa karácsonyra A Győri SZC Kossuth Lajos Kollégium közössége rászoruló, náluk alig néhány évvel fiatalabb kortársaiknak gyűjtött karácsonyi meglepetéseket. Közel 350 doboz sorakozott fel; ezek közül a Kisalföld olvasói több mint húszat ajánlottak fel. A 200–220 ajándékból hatalmas dobozfát is emeltek a győri kollégisták.

A zsinagógában tartott adventi koncertet követően Szalai Lászlóné Adél, a Téti Kistérség Gyermekjóléti és Szociális Intézménye munkatársának kíséretében két kisgyerek, Evelin és Balázs vette át jelképesen a tengernyi dobozt. A Győri SZC Kossuth Lajos Kollégium jótékonysági gyűjtéséhez a Kisalföld olvasói is hozzájárultak. Fotó: Csapó Balázs / Forrás: Kisalföld archív Víz alatt a házak Napokig csónakkal közlekedtek a véneki Ibolya utcában lakók, vízben álltak a győri Rabkert nyaralói, belvíz öntötte el a szántókat a Rábaközben, Mosonmagyaróvárnál a Lajtával is küzdöttek. A csapadékos időjárás hatására árhullámok vonultak le. A Duna Gönyűnél 577 centiméterrel tetőzött.

A pontos előrejelzést jelentősen megnehezítette a Vág vízgyűjtőjén lehullott intenzív csapadék, valamint a bősi erőműnél keletkezett uszadéktorlódás.

Az ingatlantulajdonosok közt akadt, aki számára ez már rutin volt, másokat azonban meglepetésként ért az áradás. Fotó: Csapó Balázs

Fotó: Kisalföld-Archívum

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!