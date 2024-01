10 éve - Siratja vécébe szült babáját

Védője szerint máig sem fogta fel egészen, mit cselekedett az a39 éves nő, aki 2013. július 12-én az udvari vécébe dobta újszülött kisfiát Börcsön, írtuk. A kisfiú megfulladt a szennyben. Az anyát, aki terhességét titkolta, aznap őrizetbe vették, hat hónapja tartó előzetes letartóztatását pedig tíz éve januárban hosszabbította meg a Győri Járásbíróság nyomozási bírója.

Dr. Máté Kinga bírósági szóvivő elmondta: a bíró a cselekmény tárgyi súlya, a szökés és elrejtőzés veszélye miatt döntött az előzetes letartóztatás meghosszabbítása mellett, a gyanúsított és védője fellebbeztek. Az előzetes letartóztatást indokolja még, hogy a nő albérletben lakott és az ingatlan házi őrizetre így nem alkalmas - tudtuk meg dr. Frank Tímeától, R. Ildikó ügyvédjétől. A védő szerint a börcsi nő kapcsolata megromlott édesanyjával és testvérével, akikkel korábban élt, így egy hatvanöt éves főbérlővel lakott egy fedél alatt. - Számomra úgy tűnik, hogy védencem nem egészen fogta fel tettének súlyát, ugyanakkor érti, hogy mi történt. Amikor a kisbaba haláláról beszél, a szavai többnyire zokogásba fulladnak - mondja el kérdésünkre dr. Frank Tímea. - Nem próbál kibújni a felelősség alól, s még azt is elismeri, hogy titkolta a terhességet, ugyanakkor magával a szomorú eseménysorral szemben ő is értetlenül áll. Szót sem ejt arról, hogy ne akarta volna megtartani a babát, egy kicsit úgy éli meg a történteket, mintha a dolgok az akaratán kívül történtek volna így - vélt a jogász.

30 éve - Iszaptalanítják a lakótelepi tavat

Újjáéledhet a Jereváni lakótelep tava, írtuk. Az ott élők emlékezetében bizonyára élénken él még azoknak a nyári napoknak az emléke, amikor a tó felől érkező undorító bűz árasztotta el otthonaikat.Egy szennyvízcsatorna megrongálódása okozta a gondot, s ölte meg a mesterséges tavacska élőlényeit. A vizet leengedték, a haltetemeket elföldelték. Varga Jánoskörnyezetvédelmi felügyelő arról számolt be lapunknak, hogy a vízjogi üzemeltetési engedélyre várnak. Várhatóan utána kezdheti meg a kivitelező a tó iszaptalanítását, amit tavasszal majd a kotrás követ. Csak a tökéletes tisztítás és az újbóli feltöltés után következhet a haltelepítés. Minderre a közgyűlés biztosította a megfelelő anyagi fedezetet. A Jereván-lakótelepi tó a környék csapadékvíz-csatornáinak a befogadója. Ez a magyarázata annak, hogy víz most is bőven van a mesterséges mederben.

60 éve - Megvizsgáltak 1260 mintát

A Győr-Sopron megyei Minőségvizsgáló Intézetben 1260 mintát vizsgáltak mag. Ezek 11 százalékánál találtak kifogásokat. Az előző időhöz képest javult a tej és a tejtermékek, a töltelékáruk, disznósajt, hurka, kenőáruk és fűszerek minősége. A kifogások száma viszont emelkedett a lóhúskészítményeknél, a szeszesitaloknál, presszókávénál és a kenyérnél. Magas a kifogásolási százalék a gabona, sütő- és édesipari termékek csoportjában. Az úgynevezett nugát-féléknél a kifogásolási szám: 100százalék. Alógyulai minőségével az intézet munkatársai magas víz-, illetve zsírtartalma miatt nem voltak elégedettek. A mosonmagyaróvári húsüzem gyártmányairól van szó. Ami a tej és tejtermékeket illeti: 21minőségi, 62 kanna és két termelői tejet vizsgáltak. Valamennyi megfelelt az előírásoknak. Ugyanez volt az eredmény a vaj és az étkezési tehéntúró vizsgálatánál. Huszonhét kenyérminta közül 15-nek a minősége nem volt kielégítő. Visszatérő hiba a kenyerek nyomódottsága, az égett felület A megvizsgált péksütemények ellenben jobbak voltak mint korábban. A cukorgyári termékek mintaszáma emelkedett, minőségi kifogás azonban nem volt. Örvendetes megállapítás, hogy a gyártási idény kezdetén különösen a Petőházi Cukorgyár termékei kiemelkedően jók voltak. A sütőipari vállalatok a lisztek minőségét többször ellenőriztették, mert nem megfelelőnek vélték. Mindössze azonban két esetben volt a beküldött minta kifogásolható, illetve nem megfelelő. Szeszesitalból sokkal több tételt vizsgáltak meg, mint előzőleg. Ezzel együtt nőtt a jogos kifogások száma is. A likőröknél főleg a hígítás, a gyümölcspálinkáknál pedig a megengedettnél magasabb ciántartalom okozott gondot. A bormintáknak 55 százaléka nem volt megfelelő. Az ellenőrzött gyümölcsízek, szörpök, gyorsfagyasztott növényi készítmények, csemege uborka és paprika minősége kifogástalan volt. Az Intézet munkatársai 29 esetben kértek kávét az eszpresszókban és cukrászdákban. 11kávé nem volt megfelelő. Több üzemben a gyártástechnológiáról is hasznos észrevételeket tettek.