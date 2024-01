Az eljárásokban való részvétel könnyebbséget hoz: fő szabály szerint videokonferencián bonyolítják azokat. A fogyasztó kérésére a testület továbbra is tart személyes meghallgatásokat vármegyénkben Győrött és Sopronban. A vállalkozásoknak a személyes meghallgatáson is elegendő lesz online bekapcsolódniuk. A testület elnöke – a felek egyetértésével - dönthet az eljárás írásos lefolytatásáról is, ez esetben a feleknek a testület előtt sem személyesen, sem online nem kell megjelenniük.

A testület által hozható határozatok köre is változott. Az elsődleges cél továbbra is az egyezség, de az új szabály szerint a vállalkozás önkéntes alávetése hiányában is hozható kötelezést tartalmazó határozat 200 ezer forintot meg nem haladó igények esetén. A mikro-, kis- és középvállalkozások, mint panaszos-fogyasztók nem indíthatnak eljárást a békéltető testület előtt, sérelmeiket csak bíróság előtt érvényesíthetik. A békéltető testületi eljárás továbbra is a fogyasztó írásbeli kérelmére indul. Az eljárás megindításához a bekeltetesgyor.hu honlapon kérelem-nyomtatvány található.