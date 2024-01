Fertőd város Tőzeggyármajor településrészének vízellátása korábban önállóan, egytelepüléses vízműként történt. Az önálló vízellátó rendszer magában hordozta a kis méretből adódó üzemeltetési problémákat, melyek elsősorban a vízbiztonság és a gazdaságos üzemeltetés kérdésében csúcsosodtak ki. A vízminőségi eredmények rámutattak, hogy a kút rendszeresen határérték feletti vas-ion-t tartalmaz. Valós igény és szükséglet volt tehát, hogy a településrészen élő emberek megfelelő minőségű ivóvízhez jussanak hozzá.

A projekt fő tevékenységeként 2023. november végére megvalósult Nyárliget és Tőzeggyármajor településrész között mintegy 7 km ivóvíz távvezeték kiépítése abból a célból, hogy a Fertőd városhoz tartozó Tőzeggyármajor településrész vízellátása is kapcsolódhasson a Sopron-Fertőd Térségi Vízellátó Rendszerre. A beavatkozás nemcsak a vízminőség javulásához járul hozzá, de biztosítja a gazdaságosabb üzemeltethetőséget is. Az önálló vízkezelő berendezések üzemeltetési költségei jelentősek voltak: a szűrési hatékonyságot növelő vegyszerhasználat, az időnként felmerülő szűrőtöltetek regenerálása, cseréje, az amortizáció miatt szükséges ráfordítások, a berendezések felügyeletét, működtetését biztosító személyzet költségei mind-mind gazdaságtalanná tették az üzemeltetést. A Vízellátó Rendszerrel való összekapcsolás biztosítja a gazdaságos és hosszú távon fenntartható üzemeltetést. A fejlesztés részeként megvalósult a meglévő 50 köbméteres víztorony felújítása is. A Soproni Vízmű Zrt. szakmai irányításával megvalósított fejlesztés eredményeként 113 fő részesül jobb vízellátásban.

Fertőd Város Önkormányzata 150 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatás felhasználásával gondoskodott Tőzeggyármajor településrész ivóvízellátásának vízminőség-javító átalakításáról. Az Önkormányzat 2023. februárban indított projektje a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.