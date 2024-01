Ahogyan arról portálunkon beszámoltunk, 25 éve történt a tragikus buszbaleset, ahol egy kapuvári kisfiú is életét vesztette.

Ez az a hely, ahol az ember emlékezhet. Emlékezhet arra a katasztrófára, ami ezen a helyen történt és a tizennyolc áldozatra

- mondta Josef Wallner, Deutschlandsberg polgármestere. Az osztrák városban huszonöt évvel ezelőtt magyar, jórészt kőszegi és szombathelyi diákokat szállító autóbusz szenvedett balesetet. A tragédia helyszínen emlékművet emeltetett Kőszeg városa. A két település tűzoltóságai által szervezett megemlékezésre várták pénteken a hozzátartozókat, barátokat.

Sokan voltak: tűzoltók, akik annak idején a mentésben is segítettek. Civilek, akik azonnal felajánlották segítségüket a gyermekeik után utazó családoknak. És persze a szülők, nagyszülők és testvérek, akiknek életük legszomorúbb napja 1999. január 24-e. A kapuvári Kiss-M. család is ott volt. Ők kisfiukat, Vencelt vesztették el. Lányuk, Judit, súlyos sérüléseket szenvedett. Pénteken ő is gyertyát gyújtott az emlékműnél. Testvéréért, barátaiért, társaiért. A diákok sítáborban voltak, az első napon történt a katasztrófa.