Harkovban végzett, majd kopogtatott a Vagongyár ajtaján

– Dunaújvárosi fiatalemberként hogy vált másfél évtizedre második otthonává a győri Rába Magyar Vagon- és Gépgyár?

– Hosszú és göröngyös úton. Kárpátalján, Munkács mellett születtem, a második világháború után a szüleim az egykori Sztálinvárosban kezdtek új életet. A tanáraim itt figyeltek fel a matematika képességeimre, egyre jobb eredményeket értem el sakkversenyeken is. 1963-ban érettségiztem, az egyetemi tanulmányaimat a harkovi Műszaki Egyetemen kezdtem el. Abban a városban, ahol most pusztító harcok dúlnak az ukrán-orosz háborúban. Az akkor a Szovjetunióban is újnak számító számítógéptervezést oktató szakon végeztem öt évvel később.

– Ön kopogtatott a Vagongyár ajtaján, vagy Győrből keresték munkalehetőséggel a harkovi diplomaosztás után?

– Hamar megfogott a korabeli számítógépek világa, s már a '60-as évek közepén sejtettem, hogy úttörők lehetünk ebben az ismeretlen világban itthon. A fő kérdés az volt, hogy hol lesz lehetőségem kamatoztatni a tudásom a számítógépek tervezésében.

Már csak azért is, mert Magyarországon anno unikumnak számított. Ha a hazai nagyvállalatok igényeltek egy-egy számítástechnikai szolgáltatást, azt bérmunka formájában tették. Ráadásul a számítógép telepítésének óriási költsége volt 55 évvel ezelőtt, a befektetett költségek megtérülését pedig kevesen merték garantálni. Szerencsémre Horváth Ede, a vagongyár legendás vezetője nyitott az új technika felé, s amikor egyetemistaként jelentkeztem a Rábába, pozitív választ hozott a postás: várnak Győrben, amint befejeztem a tanulmányaimat.

Trükkös küzdelem, ügyes érvelés az IBM mellett

– Mi volt pontosan a feladata a Rábában?

– Miután hazatértem, rögtön Győrbe jöttem, majd elvittek katonának fél évre. Így érdemben 1969-ben állhattam neki az első vagongyári számítógép üzembe helyezésének, ami országos viszonylatban is kiemelkedő esemény volt. Ráadásul elsőként Győrben kapott zöld lámpát nagy teljesítményű IBM vásárlása. Ezzel az volt a fő célunk, hogy átfogó vállalatirányítási alkalmazást hozzunk létre.

– Ha jól sejtem, akkoriban ügyesen kellett érvelni az amerikai gyártmányú számítógép mellett.

– Jól érzi. Az IBM, a korszak legjobb gyártójának számított, az amerikai és a világ számítógépiparának zászlóshajója volt. Tudtam, hogy az akkori amerikai embargós politika miatt igen nehéz lesz az IBM gép beszerzése, de tisztában voltam azzal is, hogy a céljaink eléréséhez kell ez a csúcsmodell. A politikai játszma részleteivel nem untatnám az olvasókat; végül találtunk ugyanis kiskaput. Jelesül a leszállított IBM gép központi egysége indiai származási bizonyítvánnyal rendelkezett, így az hivatalosan nem számított amerikainak.

Egytonnás központi egysége volt a győri ősszámítógépnek

– Milyen tulajdonságokkal bírt a számítógép, amelyet 1972-ben szállítottak Győrbe?

– A gép elhelyezéséhez 150 négyzetméteres helyiségre volt szükség az Ipar úti központunkban. Az IBM S 360/40 számítógép-rendszer az összes egységével impozáns látványt nyújtott, kezdetben sokan jártak a csodájára az üvegfolyósóról. Egységeit, memória kapacitásait 10 tonnás kamionnal hozták. Az egytonnás központi egység műveleti sebességének ma már a több milliószorosát tartjuk a zsebünkben az okostelefonjainkkal.

A mostani gépem, amellyel a tavaly kiadott könyvemet írtam, központi tárának kapacitása 16 gigabájt. Ez durván 250 ezerszer nagyobb, mint a Vagongyár első számítógépének volt a kapacitása a központi egységben. A külső mágnes lemeztárolók hat ipari mosógép méretével vetekedtek. Ha felnyitottuk a gyorsnyomtató hangszigetelő fedelét, olyan zaja volt, mint egy lökhajtásos repülőnek. A fő feladatom arra irányult, hogy a gépen minél pontosabban tároljuk a vállalat kiterjedt termék választékának műszaki-gazdasági adatait, hogy ezek feldolgozásával támogassuk a vállalatvezetés és termelésirányítás feladatait.

Sipos Sándor emlékiratait a közelmúltban adták ki „Janicsárképző iskolába jártam” címmel. A könyvben jelentős fejezetet kapott a győri Vagongyárban töltött időszak is.

Kisebb vagyont kellett fizetni érte

– Mennyi pénzébe került a Rábának az IBM?

– Kisebb vagyonba, 860 ezer akkori dollárba. Főleg a dollár volt a probléma, hiszen állandó deviza szűkében volt az ország. Nagy volt tehát a nyomás rajtunk, hogy a számítógép mielőbb hasznot hozzon a Rábának. Bő évvel a gép Győrbe érkezése után, 1973. július 30-án jelenthettük, hogy elkészült a Vagongyári adatbank központi négy állománya, vagyis letettük a számítógépes munkák alapkövét.

Ez cseppet sem volt könnyű; 100-120 ember dolgozott ezen, az első hónapokban a bevitt adatok több mint harmada hibásnak bizonyult. Ezeket, ha nagy erőfeszítések árán is, de javítottuk, s nálunk nem fulladt kudarcba az első számítógép magasszintű alkalmazása, mint a jugoszláv Zastava üzemében vagy a brassói traktorgyárban.

Unikumba menő felvételünkön a Rába Magyar Vagon- és Gépgyár első számítógépének, a hatalmas IBM-nek a terme a '70-es években. Fotó: Sipos Sándor archívuma

„Szellemileg leépült” a gép, amelynek egykoron a csodájára jártak a Vagongyárban

– A '70-es évek elején csúcsgépnek számító IBM szavatossága meddig tartott?

– A ’80-as évek elejéig jó szolgálatot tett a gép. Ezt követően a minőségben megnövekedett feladatoknak már nem tudott megfelelni, mondhatnám: „szellemileg leépült”. Ekkoriban jeleztük, hogy szükség van modernebb számítógépre. Azt terveztük, hogy ehhez 150 terminált csatlakoztatunk, vagyis hálózatra kapcsoljuk az új rendszert. Ebből azonban már nem lett semmi.

Sipos Sándor irányítása alatt az Ipar utcai Rába-központban kapott helyet az első IBM számítógéprendszer, melynek 150 négyzetméteres helyiségre volt szüksége 1972-ben. Fotó: Csapó Balázs

Búcsú a '80-as évek közepén

– Mi volt ennek az oka?

– Alapvetően az anyagi lehetőségek. A ’80-as évek elején a Rába futóműveiben gondok voltak a fogaskerekekkel az Egyesült Államokban. Az amerikaiak korszerű diagnosztikával fedezték fel a hajszálrepedéseket, mire Horváth Ede érthetően kiadta az utasítást, hogy a hibás alkatrészeket Győrben kell kiszűrni. Az ehhez szükséges elektron mikroszkóp körülbelül 600 ezer dollárba került, s ez áthúzta számításainkat. 1984-ben új kihívás talált meg, elköszöntem a Rábától, ahol közel másfél évtizedig irányíthattam a vállalat akkori számítógépes termelésirányításának megvalósítását.