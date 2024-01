- Nagy megtiszteltetés számomra, hogy akik a kitüntetést odaítélték, ismerik a munkámat és érdemesnek találtak erre a rangos elismerésre. Noha Vácott születtem, ma már soproninak érzem és vallom magam. A feleségemet követve kerültem a városba, akivel a szombathelyi tanárképző főiskolán voltunk évfolyamtársak, mindketten matematika-rajz szakon - mondta Králik Tibor, hozzátéve, hogy sokan furcsának tartják ezt a szakpárosítást, de neki nagyon bejött. A középiskolát Budapesten, a Kisképzőként ismert Képző- és Iparművészeti Szakközépiskolában végezte. Azt mondja, az volt élete egyik legszebb négy éve.

- Nagyon fontos alapokat kaptam a képzőben a későbbi matematikai és informatikai tanulmányaimhoz, sőt a pedagógiához is. De ennek köszönhetem azt is, hogy bele mertem vágni a Handlerban a művészeti képzés megvalósításába - folytatta. Hozzátette sokat dolgoztak rajta a feleségével, Gondi Ritával közösen, aki a munkaközösség vezetője lett. Eleinte többen szkeptikusak voltak, hogy való-e az egykori 403-as falai közé a képzőművészet és a szépészet. Az élet azonban a bátrakat igazolta, mert egészen más lett az iskola légköre és megítélése. Ma már a kőműves- és asztalostanulók is örülnek annak a sok kiállításnak, amit a diákok munkáiból rendeznek.

Králik Tibor most is előre tervez, az általa vezetett SSZC jelentős infrastrukturális fejlesztés küszöbén áll. Fotó: Szalay Károly

Kérdezném Tibort az egyéb elfoglaltságairól is, de azzal hárít, hogy neki az élete a szakképzés. És valóban, bármerre kanyarítjuk a beszélgetés fonalát, mindig a munkájánál lyukadunk ki, amit szenvedéllyel és nagy hozzáértéssel végez. Legfontosabb célja is az, hogy hosszútávon szolgálja a Soproni Szakképzési Centrumot, a város és környéke gazdaságát, valamint a szülők és a diákok érdekeit. Azt, hogy jó úton jár, az országosan elismert eredmények bizonyítják: a tanulólétszám, a felnőtt oktatás színvonala, a versenyeken elért eredmények, a gazdasági partnerekkel való együttműködés, mind fontos mutatók. Egyben azt is jelzik, hogy kiváló kollégákat gyűjtött maga köré.

Králik Tibor életútja nyíl egyenes. Két év általános iskolai tanítás után több mint negyven éve a szakképzésben dolgozik. A Handler Nándor Technikumban pedagógusként eltöltött 33 évet, amiből 24 év igazgatói megbízatás volt. Ezt követően kapott felkérést a Soproni Szakképzési Centrum főigazgatói, majd 2019-től a kancellári pozíciójára. A Handler-iskolai igazgatósága alatt a szakképzés számos fejlesztésében aktívan vett részt, az iskola kiváló eredményt ért el ebben az időszakban. Az intézmény képzési szerkezetét a munkaerőpiaci igények alapján folyamatosan korszerűsítette. 1996-tól, az angliai tapasztalatok alapján, bevezette iskolájában a kompetenciaelvű moduláris szakképzési modellt. Az intézményben megteremtette a szépészet ágazat és a művészeti képzés feltételeit, amik mára meghatározóvá váltak az iskola rendszerében.

Főigazgatói tevékenysége idején, 2015-től hat szakképző intézmény munkáját irányította, 2019-től további két iskola sikeres integrációját hajtotta végre. Vezetői és menedzseri képességeinek köszönhetően a Soproni Szakképzési Centrumban többmilliárd forint értékben valósultak meg fejlesztések.

Névjegy

Králik Tibor 1957-ben született Vácott, nős egy felnőtt fiú, Barnabás édesapja, aki programtervező informatikus. A Szombathelyi Tanárképző Főiskolán 1980-ban matematika-rajz szakos tanári diplomát szerzett. 1992-ben végezte el az ELTE pedagógiai karát, majd 1998-ban szintén az ELTE-n középiskolai informatika tanári képesítést szerzett. 1982-ben került a Handler Nándor Technikumba, ahol a pedagógusként eltöltött 33 évből 24 év igazgató volt.

2015-től a Soproni Szakképzési Centrum főigazgatója, 2019-től a kancellárja. Innovatív szakmai tevékenységével elévülhetetlen érdemeket szerzett a szakképzés megújításában, fejlesztésében, a szakképzési minőségbiztosítási rendszer kidolgozásában és bevezetésében. Munkásságát számos állami, helyi és szakmai elismerés is igazolja, tavaly júniusban például megkapta Szakképzésért Apáczai Csere János-díjat.