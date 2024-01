A méhnyakrák Európában a második leggyakrabban előforduló daganatos megbetegedés a 45 év alatti nők körében. Magyarországon évente 1000-1200 új esetet diagnosztizálnak. - Ma már tudományosan bizonyított, hogy a HPV-vírusfertőzés és a méhnyakrák kialakulása között összefüggés van, a daganat kifejlődéséért az úgynevezett magas kockázatú HPV-vírustörzsek felelősek.

A nők 50-80 százaléka, míg a férfiak akár 90 százaléka is áteshet élete során a fertőzésen, ami általában csak átmeneti, tünetekkel akár nem is jár, majd idővel az immunrendszer leküzdi a vírust. A populáció 5-10 százalékában azonban a fertőzés tartóssá válik, a vírus beépül a DNS-be, átalakítja a sejtek normális működését és daganatos elváltozást okoz. – részletezte a betegség kialakulásának hátterét dr. Peitl Szilárd, a Soproni Gyógyközpont Szülészet-Nőgyógyászati Osztályának osztályvezető főorvosa.

A HPV-vírusfertőzés és a méhnyakrák kialakulása között általában hosszú idő, 5-15 év is eltelik. A nőgyógyászati rákszűrés jelentősége abban áll, hogy az évente javasolt vizsgálattal az esetleges elváltozások még korai stádiumban, tünetmentes állapotban kimutathatók.

dr. Peitl Szilárd, a Soproni Gyógyközpont Szülészet-Nőgyógyászati Osztályának osztályvezető főorvosa méhnyakrákról.

- A citológiai vizsgálat során a méhnyak felszínéről mechanikus úton mintát veszünk, a kenetet citopatológus szakember mikroszkópos vizsgálattal elemzi és kiértékeli. – ismertette a szűrés menetét dr. Peitl Szilárd, kiegészítve azzal, hogy a nőgyógyászati vizsgálat nem merül ki csak a méhnyakrák szűrésében, hanem komplex vizsgálatot jelent. Ilyenkor a méhtestet, a méhnyálkahártyát, a petefészkeket is megvizsgálják, így ezeknek a szerveknek az esetleges elváltozásait is időben fel tudják fedezni.

A főorvos hozzátette, a megelőzés másik fontos eszköze a HPV elleni védőoltás. A vakcina Magyarországon 2014-től ingyenesen kérhető a 12. életévüket betöltött lányok részére. 2020-tól a korábbiaknál még előnyösebb, 9 komponensű védőoltás áll rendelkezésre, ami gyakorlatilag 97-98 százalékos védettséget ad. Ma már a 12. életévüket betöltött fiúk részére is igényelhető az oltás. Esetükben is fontos a megelőzés, hiszen a humán papilloma vírus nemcsak méhnyakrákot, hanem száj-, garat- és végbéltáji daganatokat is okozhat.