A közelmúltban dr. Pongrácz Attila, a Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János karának dékánja, tanszékvezető egyetemi docense az egyetem kínálta továbbtanulási lehetőségekről és a célravezető pályaválasztás szempontrendszeréről tartott a mezőörsi Magyar Műhely ÁMK gimnazista diákjainak élménydús, azonnali praktitákat kínáló gyakorlatias előadást, megteremtve ezzel az egyetem és a gimnázium között létrejött együttműködés első mérföldkövét.

Sokan voltak kíváncsiak az érintett diákok közül az előadásra.

Egybecseng az a szándék, melyet az iskola alapítója Szabó Gyula elnök és az intézmény igazgatója, Patakiné Tóth Szilvia és a kar vezetése képvisel: helyben tartani a diákokat, kisgyermekkortól kezdve az egyetemi évek végéig, hogy a munkaerőpiacra kikerülve ezt a régiót erősítsék szaktudásukkal, helyismeretükkel, itt helyben hasznosítsák a tanultakat és alapítsanak családot. Az iskola vezetése az orientációt már a 10. évfolyamtól szorgalmazza, széles körű inspirációt és szakmai segítséget nyújtva a fiatalok számára, hogy minél tudatosabban tudjanak készülni a választott pályára. A gimnázium az idei tanévtől történelmi és mozgáskultúra mintaprogramot indított útjára, karöltve a természettudományi mintaprogrammal. A tervek szerint logikai programot is kidolgoznak és bevezetnek. Számos külső intézmény, szakember is segíti a munkát a minőség jegyében. Az együtt gondolkodás jegyében további programokat is terveznek a felek a jövőben.

A továbbtanulás előtt álló diákok több mint 80 százaléka tud élni azzal a lehetőséggel, melyet az Egyetem kínál, így a diákok zöme megtette regisztrációját a január közepén esedékes nyílt napra.