Májusban Ferenc pápa magyarországi látogatásától volt hangos a hazai sajtó. Győr-Moson-Sopronból is rengetegen vettek részt a látogatás eseményein. Megkérdeztünk néhány résztvevőt, milyen útravalóval tértek haza a Szentatyával való találkozásról. Bori néni és János testvér lekvárjából is kapott ajándékba a vatikáni delegáció, Ferenc pápa küldöttségének pedig a Pannonhalmi Főapátság boraival, gyógylikőrjeivel és söreivel kedveskedtek.

A tavalyi május a megújulások hónapja is volt egyben. Megújult az Öreg iskola Hegykőn, melynek avatóünnepségén Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is részt vett. Ugyanezen a napon bejelentette, hogy Győrben új fázisához érkezett a Széchenyi István Egyetemen épülő Tudományos és Innovációs Park fejlesztése. A beruházásnak nagy szerepe van a felsőoktatás és a gazdaság minél szorosabb együttműködésében. Őszre új élettel és tartalommal töltötték meg a győri kekszgyári kockát.

Pannonhalmán megújult a barokk orgona. A főapátság értékmentő missziója óvta meg a korhű hangzást a kápolnában. A hangszer nem csak istentiszteleti szolgálatot lát el, a koncert­életet is gazdagítja. Egy év alatt készült el a Nagyboldogasszony-­kápolna orgonájának felújítása, lapunk az összeépítés kezdetén járhatott a helyszínen.

Tavaly tavasszal véghajrájába ért a győri fürdőkomplexum felújítása és bővítése. Sajtóbejárást tartottak a több mint 20 milliárd forintos támogatásból épült RQ Vízi Élménypark és Gyógyfürdő első próbanapján. A folyók ölelésében álló élményfürdővel együtt megépült az árvízvédelmi fal is. A Hajós Alfréd által tervezett épület­együttest és a Cziráky-obeliszket megtartották, kültéri vízi élményelemekkel, csúszdapark­kal és kültéri medencékkel bővült a létesítmény. A hét tengeri csillagosra megálmodott győri fürdő keresztszüleit is bemutattuk, Görbicz Anita és Vincze Ottó, valamint Köböl Anita műsorvezető kislányával látogatott el az épülő komplexumba. Bejelentették a fürdő jegyárait, illetve a győriekre érvényes kedvezményes klubkártyát is.

Ott voltunk a Sokorópátkán épülő, legnagyobb székely kapu utolsó simításainál is. Ünnepélyes keretek között letették a mű alapkövét, illetve a földbe helyeztek egy időkapszulát. Emellett az érdeklődők megcsodálhatták a kaput faragó művészek munkáját, akik egy tábor keretében a helyszínen faragták ki és díszítették mintákkal a gerendákat, pallókat.

A május sem telt el tragikus esetek nélkül, drámai kutyatámadás rázta meg a helyieket. Súlyos emberi sérülés, agyonmarcangolt magyar vizsla lett a következménye a győrszent­iváni éjszakai kutyatámadásnak. Öt állat támadt a szomszédban élő férfira, akinek segítségére sietett hű társa, viszont a vétlen állat belepusztult a sérülésekbe. Az idős férfi kórházba került, de felgyógyult sérüléseiből.

Robbanás rázta meg Sopront, amelyben többen megsérültek és otthonuk is lakhatatlanná vált, egy lakó életét vesztette. A detonációt gázszivárgás okozta. Tizenegy éves fiú kapott anafilaxiás sokkot ételallergia miatt Nyúlon. Az életét a helyi háziorvos és az általa beadott adrenalininjekció mentette meg.