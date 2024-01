Karácsony elmúltával is lehet még adakozni.

Pénteken két vállalat képviselői is felkeresték a győri Petz Aladár Egyetemi Oktatókórházat, hogy adományaikkal segítsék a beteg gyermekek ellátását.

A koraszülött osztály dolgozói örömmel vették át az ötezer euró értékű alkatrészeket, a Melecs EWS Gmbh képviselőjétől. Dr. Kovács Nóra főorvos, csecsemő- és gyermekgyógyász elmondta ez az alkatrész egy nem invazív légzéstámogató eszköz elengedhetetlen része.

– Ez párásítja azt a levegőt, amit a kisbabák belélegeznek. Enélkül nem tudjuk használni az eszközt. Az ilyen légzéstámogatókra napi szintű szükség van, mind a koraszülötteknél, mind pedig az időben született, de beteg babáknál. Potyondiné Fenyő Zsuzsanna Melecs EWS Gmbh magyarországi fióktelepének pénzügyi vezetője kiemelte a cég filozófiájának fontos eleme a társadalmi szerepvállalás, ezért amikor csak tehetik igyekeznek jó célok mellé állni. A Lurkó Alapítványon keresztül immár második alkalommal tudnak segíteni a győri kórházban.

Fotó: Csapó Balázs

A gyermek- és ifjúsági pszichiátriai részlegen is örülhettek. A SMR Automotive Mirror Technology Hungary 1 millió 800 ezer forintos felajánlásának köszönhetően beszerezhetnek egy új, az autizmus diagnosztizálást segítő modern eszközt.

– A részlegünk nagy fejlődés előtt áll. Ehhez kapcsolódva diagnosztizálás terén is szeretnénk még pontosabbak és hatékonyabbak lenni. Ebben segít majd nekünk a kapott összegből vásárolt Autizmus Diagnosztikus Obszervációs Séma, röviden ADOS is – mondta el Dr. Németh Adrienn gyermek- és ifjúságpszichiáter szakorvos. – Az osztályról ketten már tavaly elsajátították a használatához szükséges tudást, az adománynak köszönhetően pedig meg tudjuk venni a kórháznak a vizsgálathoz szükséges eszközt. Ez azért is fontos, mert az autizmus spektrumzavar egy jelentősen alul diagnosztizált állapot. A pontosabb diagnosztizálással pedig sokat segíthetünk a gyerekeknek és a családjaiknak.

Frey Gergely, az adományozó cég ügyvezetője elmondta a vállalati karácsonyi jótékonysági vásár becsületkasszájában összegyűlő összeget a cég minden évben megduplázza majd egy nemes célt támogatnak az összeggel. Ez a támogatás is a Lurkó Alapítványon keresztül jutott el a gyerekekhez. Zajovicsné Vizer Bernadett, a Lurkó Alapítvány kuratórium elnöke elmondta minden napjuk mosollyal indul, de ma dupla volt az öröm.

A sok jó cselekedett mellett azonban kihívásokkal is szembe kell néznie. A koronavírus járvány lezárásait követően után kevesebb önkéntes tért vissza az alapítványhoz. Pedig a kórházban ápolt gyerekeknek és fiataloknak nagy szükségük lenne a támogatásra.

Fotó: Csapó Balázs

– Vannak gyerekek, akikhez ritkán vagy csak rövid időre tudnak eljönni a szülők. De nem csak a kicsik, a kamaszok is igénylik a személyes kapcsolatokat. A kórházban eltöltendő idő gyorsabban elrepül, ha lehet valakivel beszélgetni, társasozni. Az önkénteseink ebben segítenek. Sőt a szülőket is támogatni szoktuk gyermekük műtétje alatt. Nem számít milyen ritkán tudj jönni valaki, ezeknek a fiataloknak már az is rengeteget jelent, ha valaki egy órára bejön hozzájuk. Korosztálytól függetlenül mindenkit várunk, felnőtteket, időseket. Sőt a fiataloknak közösségi szolgálatot is tudunk igazolni.