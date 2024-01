Erről írtunk január 29-én

30 éve

Fertőzés a Kossuth-suliban

A győri Kossuth Lajos Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet kollégiumaiban tömegesen betegedtek meg a diákok. A tömeges megbetegedést a kedden este vacsorára felszolgált tartármártásban lévő salmonella enteritidis baktérium okozta. A mintákban olyan nagy mennyiségben voltak a baktériumok, hogy már az első leoltásból kimutathatók voltak, pedig ez ritkaságnak számít. A betegek száma időközben száznegyvenegyre emelkedett, de az első rátában megbetegedett száz diák már jobban érzi magát. A kollégium konyhájában természetesen azonnali nagytakarítást rendeltünk el, a felelősség megállapítása azonban már a Győri Tisztiorvosi Szolgálat feladata. A kórház fertőzőosztályára nem érkeztek újabb betegek, és mivel a szalmonellafertőzésnél a kezdeti tünetek a legsúlyosabbak, remélhetőleg már nem is érkeznek. Három páciens állapota tovább javul, hasmenésük csökken, pénteken reggel már lázmentesek voltak. Mivel már képesek inni, infúziót sem kapnak. Minden remény megvan arra, hogy a jövő hét elején elhagyhatják a kórházat.

40 éve

Gazdát cserél az Autójavító Vállalat csornai üzeme

Némi papírmunka még hátravan ugyan, az azonban már eldöntött tény, hogy gazdát cserél a Győri Autójavító Vállalat csornai üzeme. Az efféle szervezeti változások manapság aligha minősíthetők szokatlan eseménynek — a csornai üzem gazdacseréjéhez azonban egy meglehetősen viharos munkásgyűlés vezetett. Finoman fogalmazva így mondhatnánk: az alig negyven dolgozót számláló kollektíva élve — visszaélve? — az üzemi demokrácia adta lehetőségekkel, komoly változásokat előidézve tiltakozott az üzem gazdálkodási körülményei, vezetőjük irányítási módszerei ellen. Néhány hónapja dühös telefonbejelentés érkezett a szerkesztőségbe: — Jöjjenek ki , hozzánk, s írják meg végre, hogy itt már egyszerűen tarthatatlanok a munkakörülmények. Az igazgató előbb a legjobb szakmunkásokat riasztotta el, aztán az ügyfelek következtek. Igényes kuncsaft ma már messze ívben elkerüli az üzemünket. . . Néhány év tapasztalatával a háta mögött, az ember kellő toleranciával fogadja az efféle bejelentéseket. Kevés idővel az idézett telefon után azonban újabb jelzés érkezett a csornai szervizből: — Megvolt a munkásgyűlés, de megeshet, hogy hiába mondtuk a magunkét, az az érzésem, a nagy főnökök el akarják kenni az ügyet. Csak azt hajtogatták: „Megvizsgáljuk, kivizsgáljuk . ..” Nos, a vizsgálat azóta lezajlott, s az eredményről telefonálóm is értesülhetett: az üzemvezető a beosztásáról, a Győri Autójavító Vállalat pedig a csornai szerviz felügyeleti jogáról mondott le a történtek után. Az ügyről Koldy Lászlót,a győri vállalat igazgatóját részint mint az események legilletékesebb, részint mint „pártatlannak” elfogadható részvevőjét — ha úgy tetszik döntőbíróját — kérdeztük. — Mi vezetett az üzemvezető és a dolgozók kapcsolatának elmérgesedéséhez? — Mint oly sok konfliktusban, ez esetben is „kettőn állt a vásár.” S ha hűek akarunk lenni a valósághoz, közrejátszott a konfliktusban egy harmadik tényező is. Nevezetesen az a tény, hogy a csornai szerviz létjogosultságát mindig is vitatni lehetett. Amikor tíz esztendeje átvettük a Mezőgép Tröszttől a telephelyet, abban reménykedtünk, hogy idővel sikerül egy korszerű szervizzé fejleszteni. A tervezett fejlesztés azonban az anyagi fedezet hiánya miatt mindeddig elmaradt.

50 éve

Új városkép az épülő színház körül

Megkezdték Győrött a Gorkij utca 49. és 47. számú házak bontását. A lakókat természetesen már előre elköltöztették. Az itteni régi épületek helyén, az Árpád úttól a Varga utcáig, 7—10 emeletes lakóházak sorakoznak majd, részeként a színház környéke rendezésének. Mintegy 450 lakása— zömmel négy személyes — a házgyár legújabb típusaiból épül. A körültekintő tervezés Gyüre Zsoltépítészmérnök irányításával figyelembe vette a belvárosi jelleget és a műemléki környezetet. A feltárt várbástyafal maradványát például érintetlenül hagyják. A nagyobb élő fákat is megkímélik. A földszinten számos üzlet és egy ABC-áruház kap helyet. Az első ütem részletes kiviteli tervein már dolgoznak, és ezt a munkát — miként Falay Tamás főépítésztől megtudtuk — még az idén befejezik a Győri Tervező Vállalatnál.