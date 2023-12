A zöldközlekedés jegyében fejlesztik a győri elővárosi közlekedést. Az elkészült tervek szerint elektromos buszok beszerzésével, a menetrend fejlesztésével és okosmegállóhelyek kialakításával teremtenék meg egy zéró zóna kialakításának feltételeit. A zéró zónába csak olyan járművek hajthatnak be, amelyek nem bocsátanak ki környezetszennyező anyagokat. A járműforgalom ily módon való korlátozásával szeretnék a városban korábban tapasztalható zajt és rossz levegőt csökkenteni, ezzel is javítva a lakók életminőségét. Emellett felülvizsgálták a tömegközlekedési csomópontokat, a közterületi utastájékoztatásra vonatkozó igényeket és a városi közlekedési szokásokat is.

A fejlesztést előkészítő projekt 524,6 millió forint európai uniós támogatásból valósult meg, amelynek keretében elkészült egy megvalósíthatósági tanulmány és egy tervezési program a szükséges beruházásokról, forrásokról és intézkedési tervről.