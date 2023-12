– A Duna nem mentett oldalának ingatlanjait leginkább nyaralóként használják, de van néhány család, amelyik az év minden napján itt él, mint ahogy mi is azt tervezzük, nemsokára kiköltözünk Szőgyéről. Most egy idősebb pár tölti itt a napjait, illetve még egy család. Aki itt él, az már megszokta ezt a helyzetet, nem esik pánikba. Most elővettünk a mellig érő gumicsizmát, azzal járkálunk. A házak többségét már úgy építették, hogy az alsó részen csak tároló vagy garázs van, ilyenkor pedig felvisszük az emeletre a fűnyírót, a tűzifát.

Ladikkal járható a véneki Ibolya utca.

Fotó: Olvasó - Gácsfalvi Róbert



Csökkentették a rajkai vízbetáplálást

Szerdán dél körül tetőzött a Lajta Hegyeshalom-Márialigetnél a főmedren, míg a bal parti csatornán lassan, de még emelkedett a vízállás. A folyó vízszintje Mosonmagyaróváron is jelentősen megemelkedett. A mosonmagyaróvári duzzasztó alvízi vízmércéjén szerda reggel 207 centimétert mértek, 45 köbméter per másodperces vízhozammal.

– A téli időszakban a szokásosnál nagyobb a Lajta vize, de nem rendkívüli a vízállás – fogalmazott Kertész József, a Lajta menti árvízi védvonal helyi védelemvezetője. Kitért arra, hogy közben a Mosoni- Duna szerdára lassú apadásnak indult, miután kedden 14 órakor a rajkai vízbetáplálást csökkentették, így elkerülhetővé vált a további áradás a mosonmagyaróvári szakaszon. A Mosonmagyaróvár belterületén lévő, Malom-ági Lajta menti területek védelme az önkormányzat feladata, a Városüzemeltető és Fenntartó Kft. lezárta a Malom-ági Lajta torkolati zsilipjét, és működteti a szivattyút.

Szerdán dél körül tetőzött a Lajta. A medrében maradt a folyó.

Fotó: Mészely Réka

Nagy gond a belvíz

Október vége óta több mint 150 milliméter csapadék hullott, nagy az elmaradás az őszi munkákban, a korábbi éveknél lényegesen nagyobb területen előkészítetlenek a földek tavaszra, a kukoricaföldek nincsenek megszántva, nyilatkozta lapunknak Szabó Lajos vármegyei főfalugazdász. A földek 10–15 százaléka állhat víz alatt, főleg a mélyebben fekvő Rábaközben, leginkább Osli, Szany, Kapuvár és Csorna térsége érintett.