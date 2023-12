A MÁV közleménye: az előkészítés és az átépítés több mint 1100 munkatársunk példaértékű összefogásával, közreműködésével zajlott. A felújításban részt vevők a három hónap során napi 24 órában két műszakban – akár esőben, szélben, fagyban is – azon dolgoztak, hogy a felújított pályát az új menetrend holnapi hatályba lépéséig ütemterv szerint vissza tudjuk adni az utasoknak és az árufuvarozó társaságoknak. Így az ország legforgalmasabb szakaszán december 10-én megindulhat mindkét vágányon a felújítás előtt megszokott menetrend szerinti vasúti közlekedés, már nem kell átszállni pótlóbuszokra. Az adventi és az ünnepi időszakban mindenki a megszokott módon utazhat a szeretteihez, mehet dolgozni vagy iskolába.

A feszes ütemű beruházással, viszonylag rövid idő alatt hosszútávú eredményt ért el a vasúttársaság az egyes fővonalon.

A Budapest-Győr-Hegyeshalom vonal hazánk legforgalmasabb vasúti pályája, amelyen félóránként és irányonként elhalad egy-egy InterCity Szombathelyre, Sopronba, illetve Railjet Bécsbe és tovább Nyugat-Európába. Mindeközben járnak a személyvonatok is a győri, tatabányai, oroszlányi és a budapesti előváros összekapcsolódásaként. A tehervonatok jelentős többsége is ezen a pályán közlekedik megteremtve a kapcsolatot nyugat és kelet között. Ezért van szükség arra a kapacitásra hosszú távon, amelyet ez a pályaszakasz biztosít. 2024 tavaszán az utómunkálatokat is elvégezzük a most felújított szakaszon, ami már az időjárási viszonyokhoz való hozzáigazítást jelenti, például vágány- és váltószabályozásokat, ágyazatpótlást, illetve sínfeszültség-feloldást, a felsővezeték feszességének a beállítását. Mindez – az elmúlt hónapokban tapasztalt – kényelmetlenséggel azonban már nem jár az utasoknak.

Az elmúlt három hónapban kétszer 29 kilométernyi vágányszakaszon, 120 kilométernyi sínszál alatti csaknem százezer betonaljat, azok alatt pedig több mint százezer tonna zúzott követ cseréltünk az ágyazatban. A felújítás háromhetes teljes kizárással járó időszakában az összes olyan munkát – például a vízátvezetést vagy az altalajjavítást – elvégeztük, amelyhez mind a két vágányon szüneteltetni kellett a közlekedést.

Az új menetrend első napjától mind a két vágány járható lesz a korábbi megszokott menetrend szerint. Igaz, a felújított szakaszon néhány hétig eltart, majd míg 80 km/óráról fokozatosan mindkét vágányon 100, 120 majd 140 km/órára emelkedhet a sebesség. (Erről lentebb részletesen írunk.)

Ahhoz, hogy advent második hétvégéjére a tervek szerint újraindulhasson a vonatközlekedés Magyarország legforgalmasabb vasútvonalán, az kellett, hogy a felújítási munkák – az időnként zord időjárás és a váratlan műszaki kihívások ellenére is – a tervezett ütemterv szerint haladjanak. Az elmúlt napok télies időjárása a munkafolyamatokat ugyan megnehezítette, de a kivitelező és a MÁV mérnökei kézben tartották, szükség esetén átszervezték a feladatokat.

December 10-től, visszatérhet a felújítás előtt megszokott menetrend, mind a személyvonatok (pl. S10, S12, G10), mind pedig a soproni IC-k és a szombathelyi (Savaria, Mura, Dráva) InterCity-k teljes útvonalukon közlekedhetnek. A Railjetek esetében pedig a vasárnapi menetrendváltástól szintén visszaáll a felújítás előtti közlekedési rend, azaz megszűnik a bécsi átszállási kényszer a Salzburg, München felé railjetekkel utazók számára.

A legfőbb hosszútávú előnye a pályarekonstrukciónak, hogy hazánk legforgalmasabb vonalán pontosabb lesz a vonatközlekedés és kiszámítható, biztonságos lesz újra a vasúti pálya. Fontos tudni, hogy kezdetben még csak 80 km/órával közlekedhetünk a felújított jobb oldali szakaszon, az ágyazat és az alépítmény végleges tömörítését a forgalom alatti terhelés adja majd meg.

Ami a sebesség fokozatos visszaépítését illeti. Várhatóan jövő év elejére válik biztosítottá az eredeti 140 km/órás sebesség – a bal vágányon várhatóan az év végéig, a jobb vágányon pedig az év elejétől. Ebben a „bejáratós” szakaszban a személyvonatoknál 5-6 perccel, a távolsági vonatoknál 8-10 perccel hosszabb menetidők várhatók, amiről utasainkat előre tájékoztatjuk.

A teljes forgalomszünetelés ideje alatt Biatorbágyon, Herceghalmon, Bicskén és Szár megállóhelyen egyéb, az utazási komfortot javító karbantartást is elvégeztünk. A leglátványosabb, hogy megújultak a peronok, mintegy 150-200 méteren új egyenletes aszfaltburkolatot terítettünk le az említett helyszíneken. Ezenkívül az állomási épületek homlokzatát, továbbá a várótermek, a mosdók és az aluljárók falait is javítottuk, kifestettük, valamint tisztítottuk, javítottuk az esőbeállókat és a padokat is. (Biatorbágyon az egyik peron jövő év tavaszán újul meg.)

Az átépítési munkákkal párhuzamosan további beruházásokkal is fejlesztjük a Budapest és Bécs közötti vasúti közlekedést. A folyamatban lévő CEF-es fejlesztés első üteme, a Győr-Hegyeshalom közötti beruházás lezárult, így 2023. december 10-től ’pilot’, azaz próbajelleggel a határállomáson való megállás nélkül haladhatnak át egyes vonatok, így a határon át gördülékenyebbé, egyszerűbbé válik majd az áru- és személyszállítás. A teljes műszaki tartalom kiépítése, ami Hegyeshalomban és azon kívül néhány állomáson a biztosítóberendezések fejlesztésével, központi forgalomirányítási rendszer kiépítésével, informatikai fejlesztéssel jár, 2024 szeptemberéig valósul meg, a fejlesztés kiemelten fontos, így megbízhatóbbá, pontosabbá válhat a vonatközlekedés is, összességében több távolsági vonat tud majd közlekedni - akár félóránként - Magyarország és Ausztria között.

Újrainduló étkezőkocsi-szolgáltatás, Tisza-Szamos EC

A vasárnapi menetrendváltástól a győri fővonalon utazókat két fejlesztéssel ajándékozzuk meg, ugyanis újraindul az étkezőkocsi-szolgáltatás a Budapest–Bécs közötti EuroCity-vonatokban és a Záhony–Bécs közötti Hortobágy EuroCity-ben. Az érintett vonatok: EC 140-es és 149-es Hortobágy, EC 142-es és 145-ös Liszt Ferenc, EC 144-es és 341-es Csárdás, EC 148-es és 141-es Semmelweis, EC 340-es és 147-es Lehár EuroCity. Az EC 143-as és EC 146-os Tisza-Szamos EC-ben, valamint a 346-os és 347-es Dacia gyorsvonatban közlekedő étkezőkocsikkal együtt a Budapest—Győr—Bécs útvonalon egész nap kétóránként lehet igénybe venni az Utasellátó étkezőkocsijait, a Railjet xpress vonatok pedig a köztes órákban szintén fedélzeti vendéglátással közlekednek. A fejlesztéssel nemcsak a nemzetközi utasok, hanem a főváros és a Komárom-Esztergom, valamint Győr-Moson-Sopron vármegyei székhelyek között utazók számára is növekszik a szolgáltatás színvonala a távolsági vonatokon.

Tisza-Szamos EuroCity néven új nemzetközi összeköttetést hozunk létre Bécs–Budapest-Keleti–Záhony–Csap (Chop) állomások között. Az új járatban Bécstől Budapesten át Debrecenig egyesítve közlekedik a két vonatrész, onnan a Tisza EC indul tovább Csap állomásra, ahonnan Kijevig közvetlen csatlakozást biztosít az ukrán vasút. A Szamos EuroCity Debrecentől a Nyírábrány–Érmihályfalva útvonalon Nagybányára közlekedik továbbra is, menetrendváltástól az étkezőkocsi is ebben a vonatrészben fut majd. A vonattal Bécs és Nagyvárad között is közlekednek közvetlen ülőhelyes kocsik, ezek Érmihályfalvától járnak önálló vonatként.

Menetrendi változások december 9-ről 10-re virradó éjszaka

Szombat éjszakáról vasárnapra virradóan még egy pár órás kis forgalmú időszakban néhány hajnali vonat módosított menetrend szerint közlekedik. A december 9-én nap végén befejeződő vágányzár áthúzódó hatása miatt az éjszakai vonatok menetrendje a következők szerint változik:

A Déli pályaudvarról 10-én 0:25-kor Komáromba induló S10-es vonat (4810) Győrig közlekedik. A december 9-én 23:25-kor induló S10-es vonat (4958) pótlóbuszához is csatlakozik.

December 10-én hajnalban a pótlóbuszokhoz csatlakozóan közlekedik a Szárligetről Győrbe 0:07-kor induló (4878-as), a Biatorbágyról a Déli pályaudvarra 0:08-kor induló (4971-es) és a Budaörsről a Déli pályaudvarra 1:28-kor induló (4881-es számú) S10-es vonat.



A sebességemelésről

A pályakarbantartások után a megengedett pályasebesség emelése a geometriai mérések és a pályafelügyeleti vonalbeutazások alapján történik, az azt megelőző szabályozások és zúzottkő pótlások eredményességét alapul véve, folyamatos geodéziai ellenőrző mérések mellett. A szabályozások során dinamikus stabilizátort is alkalmazunk, ami a forgalom hatására kialakuló konszolidációs folyamat időszükségletét csökkenti.

A pályafelújításokra vonatkozó technológiai és biztonsági előírásokat betartva a forgalomba helyezési eljárást követően a felújított szakaszokon előbb legfeljebb 80 km/h-ás sebességgel indulhat meg a vonatközlekedés Biatorbágy és Szárliget között, mert az ágyazat tömörségét kialakító dinamikus vágánystabilizátorok erre a tartományra képesek beállítani a tömörséget. A további szükséges tömörítést az áthaladó, egyúttal leterhelést is biztosító vonatforgalom végzi el. Az átépített vágányokon áthaladó forgalom után, – folyamatos ellenőrzések mellett – lehetséges a pályasebesség lépcsőzetes emelése, mindaddig, amíg el nem érjük a vasúti pályára jellemző maximális pályasebességét.

A mérési eredmények és a pályafelügyeleti vonalbeutazások alapján a menetrendváltást követően a korábban felújított bal vágány esetében várhatóan 120 km/h-ás sebesség engedélyezhető, de természetesen a cél a 140 km/h-ás pályasebesség elérése, ami év végére várható. A december 9-re elkészülő jobb vágány esetében is hasonló az eljárás. A forgalom 80 km/h-ás sebesség mellett indulhat meg 10-én, a 140km/h-ás sebesség év elejére valósul meg.

A felújítás során jelentős hosszban került sor az alépítmény javítására. Az érintett szakaszokon a konszolidációs folyamatok lassabban mennek végbe, ezen szakaszokon a sebessége emelések végrehajtása hosszabb időt fog igénybe venni. Így a Herceghalom és Bicske közötti 300 méteres szakaszon a jelentős mértékű újjáépítés miatt viszont csak a tavaszi vágányszabályozás után lehet sebességet emelni mindkét vágányon. Ezen a rövid szakaszon a forgalom 40 km/h-val indulhat meg. A menetidőben viszont ez nem lesz érzékelhető, a menetidő nem változik.

Tavaszi utómunkálatok

Márciustól a nyár elejéig pedig több ütemben, eltérő szakaszokon a szükséges technológiai előírások alapján vágány- és váltószabályozásokat, ágyazatpótlást, illetve sínfeszültség-feloldást, felsővezeték-karbantartást kell végezni, illetve Biatorbágyon folytatódik a peronaszfaltozás is. A munkálatok jelentős része az éghajlatunknak megfelelő átlaghőmérséklet idején végezhető el, ugyanis a hézagnélküli vágányok kialakítását, hegesztését úgy kell végrehajtani, hogy a sín az úgynevezett semleges hőmérsékleti zónában, azaz +15 és +28 Celsius-fok között legyen.

Ezen munkálatokkor jellemzően napközben egy-egy vágányon fog szünetelni a közlekedés több napon át, ez több alkalommal a menetrend módosításával jár majd. A több szakaszra és ütemre bontott munkálatok és a menetrendi módosítások tervezése még folyamatban van. Az átmeneti, jellemzően több napig tartó változásokról időben tájékoztatjuk az utazóközönséget.