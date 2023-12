Számadó Emese, a Klapka György Múzeum igazgatója elmondta, ez a nagyszabású kiállítás nem valósulhatott volna meg a Dél-Komáromot kiépítő és nagyrészt Észak-Komáromból érkező városvezetők, hivatalnokok, iparosok, kereskedők leszármazottai nélkül, az egykori egyházi vezetők, iskolaigazgatók hivatali utódai nélkül, akik családi, egyházi, iskolai relikviáikat kölcsönözték a kiállításhoz.

Komárom díszlánca is gazdagítja a Komárom újjáépítése Trianon után című kiállítás anyagát. Dr. Molnár Attila polgármester Számadó Emese múzeumigazgatónak adta át városunk díszláncát. FOTÓ: KOMÁROM FACEBOOK-OLDALA

A kiállítás megnyitóján jelen volt többek között Tóth Mihály, az első polgármester, Tóth Zsigmond unokaöccse, a városépítő Alapy Gáspár polgármester unokája, Térfy András, a miniszteri rangú Térfy Gyula dédunokája, Dr. Szabó Kálmán tiszti főügyész unokái, a neves főépítész Komáromi Kálmán unokái.

A kiállítást Szarka László történész, a Selye János Egyetem tanára, a Rubicon Intézet főmunkatársa nyitotta meg, aki kiemelte, 1923-tól -immár 100 éve-a magyarországi Komárom alanyi jogon, külön rendezett tanácsú, majd megyei városi jogállással rendelkezett, rendelkezik. Születéséről, történetének első 20 évéről kapunk érzékletes és átfogó képet. Trianon után a bal parton maradt a történeti városiasságnak szinte minden adottsága, a város működését biztosító hivatalszervezet, a templomokban biztosított vallásgyakorlás lehetősége, kórházi ellátás, a kulturális élet, a rokoni, baráti közösség. Új Komárom rövid két évtized alatt, modern kisvárossá fejlődött, látványos középületekkel, református, katolikus, evangélikus templomaival, az impozáns városházával, oktatási intézményeivel, igazi központtá vált.

A kiállítás egyik központi installációja, Alapy Gáspár polgármester szobáját mutatja be, aki Tóth Zsigmond után, 1925-től 1938-ig vezette Komáromot. Alapy Gáspár a város korabeli országgyűlési képviselőivel Klebelsberg Kunóval és Zsindely Ferenccel szorosan együtt teremtette meg a letelepülés és a városi élet elemi feltételeit. A lakóházak épültek emellett, a közintézmények is méltó elhelyezést kaptak. A közműveltséget, a kultúrát is emelet és előmozdította a városlakók jólétét. Alapy Gáspár és nemzedéke, a komáromi hivatalnoki kar, a tanítók, papok, tisztek nem tudhatták, hogy miként válnak a revíziós sikerek a II. Világháború végére ismét tragikussá, köztük Alapy Gáspár számára is.

Az ünnepélyes megnyitón közreműködött Káplán György énekművész, a Magyar Kultúra Lovagja.

A kiállítás, mely várhatóan 2025-ig látható, a Geniusz Programnak köszönhetően valósult meg.