Biztonságos fényfűzérrel a nyugodt karácsonyért

- Az égősorokat és fényfüzéreket érdemes megbízható forrásból beszerezni, és jó minőségű terméket választani. Ha a vezeték megtört, eldeformálódott inkább cseréljük le, mert tűzveszélyes és könnyen tragédiához vezethet - hívja fel a figyelmet a győr-moson-soproni katasztrófavédelem.

A győri Somogyi Elektronic Kft. kiemelt figyelmet fordít a biztonságtechnikára. Mielőtt forgalomba kerülnének a különböző világító dekorelemek alapos teszten esnek át. - Amik elemmel működnek, akkora veszélyt nem rejtenek magukban. Inkább az elektromos hálózatról működtetett termékek. Nálunk az elsődleges szempont a biztonság - emelte ki Dobák Tamás, termékmanager.

- Számos előírásnak kell megfelelnie az elektronikai cikkeknek, így ha valamelyiken nem úgy teljesít, nem is kerülhet a vevőhöz. Mi ezért nem is vezetünk be olyan olcsó terméket, ami mögött nincsen biztonsági vizsgálat. Minden egyes termék a bevezetése előtt független laborvizsgálaton esik át, majd a saját minőségellenőrzési osztályunkra kerül, illetve szúrópróba szerűen gyártás közben is teszteljük őket. Az elmúlt több mint 10 év alatt nem tudunk olyan esetről, hogy a mi karácsonyfa füzérünk bajt okozott volna - tette hozzá Tamás.

A katasztrófavédelem felvételén látható, milyen károkat okozhat egy apró figyelmetlenség az ünnepek alatt. Fotó: Katasztrófavédelem

A szakember szerint már a karácsonyfaizzóknál és a kültéri dekorelemeknél is a ledek uralkodnak, amelyek csak 5-6 wattot fogyasztanak. Formára, kivitelre, színre rengeteg közül lehet válogatni. Van több programos és okos, applikációról irányítható füzérsor is. Olyan műfenyőket is találunk a piacon, amibe már be is van építve a világítás. Érdemes szétnézni a piacon és utána járni, hogy ne csak szép, de veszélytelen nyugalomba töltsük az ünnepeket.

- A legtöbb terméknél egy év a jótállási garancia. A minőségi cikkeket akár éveken át tudjuk használni, minden probléma nélkül. Viszont a kültéri fényeknél érdemes odafigyelni, hogy az évek alatt és az évszakok váltakozásával mennyire használódott el a fényfüzér vagy más világító elem - hangsúlyozta Dobák Tamás.

- Egy 400 ledes fényfüggöny, egy hónap alatt, napi 12 órás használat mellett, csak 200 forint értékű áramot fogyaszt - tudtuk meg a Somogyi Elektronic Kft. termékmanagerétől.

Tűzveszélyes advent

Az ünnepi készülődés közben fő veszélyforrásnak számít az adventi koszorú, ezért is fontos, hogy olyat válasszunk, amelynek gyertyái alatt van egy kis fém alátét. Erre a vármegyei katasztrófavédelem is figyelmezteti a lakosságot, hiszen nemrég emiatt kisebb baj is történt Mosonmagyaróváron.

Adventi koszorú okozott tüzet

November 26-án éjjel, az egyik családi házban, az ablakban elhelyezett adventi koszorú gyertyája meggyújtotta az alatta lévő terítőt. A lángok átterjedtek a ablakpárkányra és a műanyag ablakra is, valamint a falak is kormozódtak. A lakóknak szerencsére sikerült időben eloltaniuk a tüzet, nem sérült meg senki.

- Az eset könnyen végződhetett volna rosszabbul, ezért nem árt körültekintőnek lenni az adventi és karácsonyi időszakban. Amikor kimegyünk a szobából fújjuk el a gyertyákat, soha ne hagyjuk felügyelet nélkül. A koszorút mindig olyan helyre tegyük, ahol nincsenek éghető anyagok a közelben. A tűz könnyen átterjedhet a függönyre, asztalterítőre és a berendezési tárgyakra, ahogyan az a mosonmagyaróvári eset során is történt - emelte ki dr. Németh Ramóna győri tűzoltó főhadnagy, szóvivő.

Tavaly három esetben keletkezett tűz az adventi koszorúk miatt. Vámosszabadin egy üvegasztalon felejtett koszorú okozta a bajt. Az asztal szétrobbant, annak környezete, és a mennyezet, valamint a falak kormozódtak. Rajkán az ablakban felejtett koszorú miatt keletkezett tűz. Itt is berendezési tárgyak égtek, az ablakot, a mennyezet és a falakat feketére festve. Csornán a temetőben, egy síremléken elhelyezett koszorú miatt 1,5 m2-en száraz növényzet és avar égett tavaly ünnepekkor.

Csillagszóró, olaj, karácsonyfa

Advent és karácsony idején megemelkedik a lakástüzek száma is. Győr-Moson-Sopronban az összes esetből legalább a 30 százalékuk ilyen okból keletkezik - tudtuk meg a szóvivőtől.

A másik veszélyforrás ebben az időszakban a karácsonyfa. -A fűtött lakásban nagyon hamar kiszárad, ezért könnyen kigyulladhat. Éppen ezért ne tegyünk gyertyát vagy csillagszórót a fára. Illetve ne tegyük a fűtőtest közelébe sem, a legjobb, ha egy méteren belül nincs semmi - tanácsolja a katasztrófavédelem.

- Az égő karácsonyfát semmiképen ne próbáljuk meg a tűz eloltása előtt kihúzni a lakásból, mert azzal még nagyobb tüzet okozhatunk, gyakorlatilag az egész lakást felgyújthatjuk vele - figyelmeztet dr. Németh Ramóna.

A tűzoltó hadnagy szerint az ünnepi készülődés a konyhában is veszélyeket rejthet, hiszen egyszerre több főzőlapon és a sütőben is párhuzamosan készülnek az ételek. -Ha véletlenül megfeledkeznénk valamelyikről, semmiképpen ne öntsünk rá vizet. Az égő olajra vagy zsírra öntött víz gőzzé alakul és kirobbantja az égő zsiradékot az edényből, ami meggyújt mindent maga körül és súlyos égési sérüléseket is okoz. Víz helyett fedjük le egy fedővel és zárjuk el a tűzhelyet.

Legyen kéznél tűzoltókészülék

Az adventi időszakon kívül is ajánlja a katasztrófavédelem, hogy a lakosok szerezzenek be otthonra egy tűzoltókészüléket, amellyel könnyen megfékezhetőek a kezdeti tüzek. -Ezzel megakadályozhatjuk, hogy továbbterjedjen és még nagyobb kárt okozzon a lakásunkban. A készüléket érdemes könnyen elérhető helyen tartani, hogy minél gyorsabban megkezdhessük a tűzoltást. A készülék birtokában se próbáljuk meg mindenáron eloltani a tüzet. Ha úgy látják, hogy nem képesek eloltani, minél előbb hagyják el a házat és hívják a tűzoltókat, mert a belélegzett füst súlyos károkat okozhat az emberi szervezetben - zárta dr. Németh Ramóna szóvivő.