A legfontosabb az, hogy mindenki asztalára kerüljön étel az ünnepekkor. Ehhez a remek kezdeményezéshez, misszióhoz pedig rengeteg helyi vállalkozó, cég és civil csatlakozott korábban és vesz részt most is. Az idei ételosztáshoz több étterem is csatlakozott, így több száz adag ételt tudtak kiosztani a Hotel Lővértől, a Panoráma Étteremtől, a Papa Joe's Saloon and Steakhousetól, a Tercia Hubertustól. A melegételen túl a száraz élelmiszer csomagok is a helyi összefogásnak köszönhető. Évek óta részt vesz az ételosztáson a Hit Gyülekezete Szeretetszolgálat, ahogy idősebb Varga Gábor, ifjabb Varga Gábor és Simon Péter is segít a Soproni Szociális Intézményt minden évben. Mindemellett száz csomagot a Condor Trans Kft.-nek köszönhetnek, idén pedig újdonságként bébiételt is osztanak a Győri Egyházmegyei Karitasznak köszönhetően.

Az ételosztás létrejöttét támogatta még a Harrer Chocolat, a Rotary Club Sopron, a kapuvári Ambrózia Pékség és Cukrászat, Lukács Attila, Nemes Márk és a civil támogatók. A Soproni Polgári Lövész Egyesület is készített a rászorulóknak élelmiszer csomagokat az ételosztásra.A jótékonysági rendezvényen a szervezeteken túl az intézmény kollégái vesznek részt, akik az ünnepek előtti időszakban energiát nem sajnálva készülnek, hogy boldoggá tegyék azon családok életét, akik élnek az ételosztás adta lehetőséggel.